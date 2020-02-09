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Це не норма: медики розповіли, які болі в грудях можуть бути небезпечними

STYLERЖиття    09.02.2020 - 18:25
Це не норма: медики розповіли, які болі в грудях можуть бути небезпечними
Болі в грудях у жінок (Колаж РБК-Україна)

Лікарі розповіли, які симптоми сигналізують про проблеми в грудях

Біль у грудях відчуває кожна друга жінка і найчастіше такий дискомфорт свідчить про майбутній менструальний синдром. Відомий мамолог Анастасія Соловйова розповіла, що жінки часто ігнорують болі в грудях, які можуть сигналізувати про серйозні проблеми зі здоров'ям.

Вона зазначила, що біль у грудях перед менструальним синдромом – це практично норма. Такий біль може бути тягучим, тупим або розпираючим. Дискомфорт в обох молочних залозах зазвичай проявляється через 7-10 днів до початку менструації та зменшується після її початку. Такі больові відчуття, а також інші провісники передменструального синдрому проходять самі та не потребують лікування.

Мамолог зазначила, що якщо болі стають стійкими, посилюється їх інтенсивність, а набряклість і дискомфорт зберігаються після закінчення менструації понад 2 тижні, то це привід насторожитися, тому, що це вже не норма.

Причини патологічних болів в грудях можуть бути такі:

  • Мастопатія
  • Інфекційні та запальні процеси в молочних залозах
  • Рак грудей
  • Поширення болю на груди при захворюваннях серця, міжреберної невралгії, грудного остеохондрозу та інші

Фахівець рекомендує негайно звертатися до лікаря, якщо є такі симптоми: біль у грудях не пов'язана з менструаціями, в грудях з'явилося сильне печіння і здавлювання, біль не зменшується, а зростає з плином часу, біль локалізується не в обох, а тільки в одній груді та на певній ділянці, больові відчуття в грудях відзначаються щодня протягом двох тижнів, поряд з болем або дискомфортом у грудній залозі є підвищена температура тіла, виникнення в грудях вузлів, її деформація, гіперемія шкіри, виділення із грудей крові, гною або рідини.

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