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Это и есть независимость: Скрипка откровенно высказался про свободу

STYLERПерсоны    24.08.2019 - 12:32
Это и есть независимость: Скрипка откровенно высказался про свободу
Олег Скрипка поздравил украинцев с Днем Независимости

Олег Скрипка рассказал, что для него означает свобода

Олег Скрипка в День Независимости поздравил украинцев с праздником и пожелал согражданам никогда не ущемлять свою внутреннюю индивидуальную свободу и независимость суждений, а внешне - всегда ощущать независимость Украины.

55-летний музыкант отметил, что всю свою сознательную жизнь он неизменно чувствовал личную независимость и свободу, которые всегда были с ним.

"У меня с детства были независимые мысли и суждения. Я всегда слушал не ту музыку, что все слушали. Носил не такую одежду, как все и старался держаться своего мнения, своего вкуса", - рассказал Скрипка.

Это и есть независимость: Скрипка откровенно высказался про свободу

Олег Скрипка (Фото: пресс-служба)

Бессменный фронтмен группы "Воплі Відоплясова" и "автор" многочисленных культурных проектов объяснил, что для него это и есть независимость - независимость суждений.

"Чтобы нам не говорили, каким бы ни было общественное мнение, я всегда все пропускаю через внутренний критический фильтр. Думаю, что это и есть независимость", - сказал легендарный рокер.

Также по случаю государственного праздника День Независимость певец поздравил всех украинцев и пожелал, чтобы каждый чувствовал индивидуально свою Независимость, и Независимость страны.

"Чтобы это было нашим частным, высоким делом, и чтобы мы развивали Украину с большим увлечением и удовольствием!" - пожелал Скрипка.

Как сообщалось ранее, недавно в Киеве открылась необычная выставка, на которой были представлены 100 выдающихся украинцев. Скульптуры сделали не из воска, а из силикона. В этом "пантеоне" также и фигура Олега Скрипки, по соседству с Иваном Миколайчуком, Тарасом Шевченко, княгинюей Ольгой, Кузьмой Скрябиным, Джамалой, Вячеславом Чорновилом и многими другими.

Также мы писали о том, что Олег Скрипка помимо музыки имеет еще одну страсть - он создал вино собственной авторской марки.

Напомним, ранее Скрипка рассказал, почему его песни редко берут на радио.

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