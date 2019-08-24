ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Це і є незалежність: Скрипка відверто висловився про свободу

STYLERПерсони    24.08.2019 - 12:32
Це і є незалежність: Скрипка відверто висловився про свободу
Олег Скрипка привітав українців з Днем Незалежності

Олег Скрипка розповів, що для нього означає свобода

Олег Скрипка у День Незалежності привітав українців зі святом і побажав співгромадянам ніколи не обмежувати свою внутрішню індивідуальну свободу і незалежність суджень, а зовні - завжди відчувати незалежність України.

55-річний музикант зазначив, що все своє свідоме життя він незмінно відчував особисту незалежність і свободу, які завжди були з ним.

"У мене з дитинства були незалежні думки і судження. Я завжди слухав не ту музику, що всі слухали. Носив не такий одяг, як всі, і намагався триматися своєї думки, свого смаку", - розповів Скрипка.

Це і є незалежність: Скрипка відверто висловився про свободу

Олег Скрипка (Фото: прес-служба)

Незмінний фронтмен гурту "Воплі Відоплясова" і "автор" численних культурних проектів пояснив, що для нього це і є незалежність - незалежність суджень.

"Щоб нам не говорили, яка б не булоа громадська думка, я завжди все пропускаю через внутрішній критичний фільтр. Думаю, що це і є незалежність", - сказав легендарний рокер.

Також з нагоди державного свята Дня Незалежність співак привітав усіх українців та побажав, щоб кожен відчував індивідуально свою Незалежність, і Незалежність країни.

"Щоб це було нашою особистою, високою справою, і щоб ми розвивали Україну з більшою наснагою і задоволенням!" - побажав Скрипка.

Як повідомлялося раніше, нещодавно в Києві відкрилася незвичайна виставка, на якій було представлено 100 видатних українців. Скульптури зробили не з воску, а з силікону. У цьому "пантеоні" також була і постать Олега Скрипки, по сусідству з Іваном Миколайчуком, Тарасом Шевченком, княгинюей Ольгою, Кузьмою Скрябіним, Джамалою, В'ячеславом Чорноволом і багатьма іншими.

Також ми писали про те, що Олег Скрипка крім музики має ще одну пристрасть - він створив вино власної авторської марки.

Нагадаємо, раніше Скрипка розповів, чому його пісні рідко беруть на радіо.

Посольство Великобританії зворушливо привітало українців з Днем незалежності відомою піснею Довів до сліз: ветеран АТО зробив зворушливий подарунок ведучій, що поборола рак
Новини України Олег СкрипкамузыкантДень независимости Украинышоу-бизнес
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся