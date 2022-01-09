"Это нереально": 13-летняя украинская чемпионка по боксу поразила сеть своей тренировкой (видео)

Кира Макогоненко, которая в прошлом году завоевала золотую медаль на юниорском чемпионате Европы по боксу, удивила сеть своей тренировкой в зале.
Видео необычной тренировки харьковчанка опубликовала в Instagram.
На видео видно, как 13-летняя девушка одновременно жонглирует двумя мячиками, ритмично отбивает пневмогрушу и в это же время балансирует на борде.
Пользователи сети прокомментировали умение юной спортсменки.
Отметим, что данное видео опубликовали у себя стриминговая платформа DAZN, промоутерская компания Top Rank и другие. У Киры сейчас 154 тысячи подписчиков.
Девушка выиграла во всех своих 57 поединках и мечтает об Олимпиаде. Киру тренирует ее отец, который является двукратным чемпионом мира по кикбоксингу и чемпионом Украины по рукопашному бою.
В одном своем интервью он говорил, что не хотел, чтобы дочь занималась боксом. Изначально ее отдали на гимнастику, но когда она однажды попала на ринг, то просто влюбилась в этот вид спорта, и начала усердно заниматься боксом.
Напомним, чемпион мира по боксу Александр Усик устроил необычную "драку" на популярном горнолыжном курорте.
Ранее Василий Ломаченко одержал уверенную победу над ганцем Ричардом Комми, уложив противника на ринг в седьмом раунде.