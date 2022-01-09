"Це нереально": 13-річна українська чемпіонка з боксу вразила мережу своїм тренуванням (відео)

Кіра Макогоненко, яка минулого року завоювала золоту медаль на юніорському чемпіонаті Європи з боксу, здивувала мережу своїм тренуванням у залі.
Відео незвичайного тренування харків'янка опублікувала в Instagram.
На відео видно, як 13-річна дівчина одночасно жонглює двома м'ячиками, ритмічно відбиває пневмогрушу і в цей же час балансує на борді.
Користувачі мережі прокоментували вміння юної спортсменки.
Зазначимо, що дане відео опублікували у себе стрімінгова платформа DAZN, промоутерська компанія Top Rank та інші. У Кіри зараз 154 тисячі підписніків.
Дівчина виграла у всіх своїх 57 поєдинках і мріє про Олімпіаду. Кіру тренує її батько, який є дворазовим чемпіоном світу з кікбоксингу та чемпіоном України з рукопашного бою.
В одному своєму інтерв'ю він говорив, що не хотів, щоб дочка займалася боксом. Спочатку її віддали на гімнастику, але коли вона одного разу потрапила на ринг, то просто закохалася в цей вид спорту, і почала старанно займатися боксом.
Нагадаємо, чемпіон світу з боксу Олександр Усик влаштував незвичайну "бійку" на популярному гірськолижному курорті.
Раніше Василь Ломаченко здобув впевнену перемогу над ганцем Річардом коммі, уклавши противника на ринг у сьомому раунді.