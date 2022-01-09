"Это нереально": 13-летняя украинская чемпионка по боксу поразила сеть своей тренировкой (видео)

Кира Макогоненко, которая в прошлом году завоевала золотую медаль на юниорском чемпионате Европы по боксу, удивила сеть своей тренировкой в зале.

На видео видно, как 13-летняя девушка одновременно жонглирует двумя мячиками, ритмично отбивает пневмогрушу и в это же время балансирует на борде.

Пользователи сети прокомментировали умение юной спортсменки.

Это нереально;

Кстати уже почти во всех пабликах и даже зарубежных про бокс этот ролик;

Мастер координации;

Координация, реакция, тайминг - топ;

Восхищение и ничего больше… Продолжай;

Удивляешь девочка;

Вот это у тебя мозг работает, как ты его так разогнала?

Отметим, что данное видео опубликовали у себя стриминговая платформа DAZN, промоутерская компания Top Rank и другие. У Киры сейчас 154 тысячи подписчиков.

Девушка выиграла во всех своих 57 поединках и мечтает об Олимпиаде. Киру тренирует ее отец, который является двукратным чемпионом мира по кикбоксингу и чемпионом Украины по рукопашному бою.

В одном своем интервью он говорил, что не хотел, чтобы дочь занималась боксом. Изначально ее отдали на гимнастику, но когда она однажды попала на ринг, то просто влюбилась в этот вид спорта, и начала усердно заниматься боксом.