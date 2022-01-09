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"Це нереально": 13-річна українська чемпіонка з боксу вразила мережу своїм тренуванням (відео)

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Харків, Неділя 09 січня 2022 16:02
"Це нереально": 13-річна українська чемпіонка з боксу вразила мережу своїм тренуванням (відео) Фото: Кіра Макогоненко (instagram.com/kiramakogonenko)
Автор: Роман Мирончук

Кіра Макогоненко, яка минулого року завоювала золоту медаль на юніорському чемпіонаті Європи з боксу, здивувала мережу своїм тренуванням у залі.

Відео незвичайного тренування харків'янка опублікувала в Instagram.

На відео видно, як 13-річна дівчина одночасно жонглює двома м'ячиками, ритмічно відбиває пневмогрушу і в цей же час балансує на борді.

Користувачі мережі прокоментували вміння юної спортсменки.

  • Це нереально;
  • До речі вже майже у всіх пабліках і навіть зарубіжних про бокс цей ролик;
  • Майстер координації;
  • Координація, реакція, таймінг - топ;
  • Захоплення і нічого більше... продовжуй;
  • Дивуєш дівчинка;
  • Ось це у тебе мозок працює, як ти його так розігнала?

Зазначимо, що дане відео опублікували у себе стрімінгова платформа DAZN, промоутерська компанія Top Rank та інші. У Кіри зараз 154 тисячі підписніків.

Дівчина виграла у всіх своїх 57 поєдинках і мріє про Олімпіаду. Кіру тренує її батько, який є дворазовим чемпіоном світу з кікбоксингу та чемпіоном України з рукопашного бою.

В одному своєму інтерв'ю він говорив, що не хотів, щоб дочка займалася боксом. Спочатку її віддали на гімнастику, але коли вона одного разу потрапила на ринг, то просто закохалася в цей вид спорту, і почала старанно займатися боксом.

    Нагадаємо, чемпіон світу з боксу Олександр Усик влаштував незвичайну "бійку" на популярному гірськолижному курорті.

    Раніше Василь Ломаченко здобув впевнену перемогу над ганцем Річардом коммі, уклавши противника на ринг у сьомому раунді.

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