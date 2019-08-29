Это кошмар: новые нардепы пожаловались на неудобные кресла в Раде

Верховная Рада (фото: РБК-Украина)

Депутаты от партии "Слуга Народа" жалуются на неудобства в новой Раде

В зале Верховной Рады очень неудобные кресла и мало места. Об этом говорят народные депутаты от партии "Слуга Народа" в день первого заседания нового парламента - 29 августа.

Так, один из нардепов, которые сидит в середине ряда, пожаловался на то, что в Раде кресла "маленькие и неудобные".

Депутаты в Верховной Раде 29 августа (фото: РБК-Украина)

"Это какой-то кошмар... Сумку поставить негде, реально очень тесно. Мы, когда вчера были в сессионном зале, то обсуждали вопрос: почему все предыдущие созывы выделяли деньги на новые ковры, условно, на покраску стен, но не удосужились поменять себе кресла в сессионном зале", - сказал парламентарий в комментарии "Вестям".

Представитель "Слуги Народа" также добавил, что он "не представляет", как на таких сидениях украинские политики будут сидеть "целых пять лет".

На то, что в Верховной Раде тесно, пожаловался и другой "слуга народа" - известный актер и шоумен, бывший руководитель студии "Мамахохотала" Роман Грищук. Но новоиспеченный политик в шутку сказал, что надеется, что его коллеги из других партий будут прогуливать заседания ВР, поэтому пространства будет больше.

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