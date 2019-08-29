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Це кошмар: нові нардепи поскаржилися на незручні крісла в Раді

STYLERЖиття    29.08.2019 - 13:44
Це кошмар: нові нардепи поскаржилися на незручні крісла в Раді
Верховна Рада (фото: РБК-Україна)

Депутати від партії "Слуга Народу" скаржаться на незручності у новій Раді

У залі Верховної Ради дуже незручні крісла і мало місця. Про це говорять народні депутати від партії "Слуга Народу" в день першого засідання нового парламенту - 29 серпня.

Так, один з нардепів, які сидить в середині ряду, поскаржився на те, що в Раді крісла "маленькі і незручні".

Це кошмар: нові нардепи поскаржилися на незручні крісла в Раді

Депутати у Верховній Раді 29 серпня (фото: РБК-Україна)

"Це якийсь кошмар... Сумку поставити ніде, реально дуже тісно. Ми вчора були в сесійній залі, обговорювали питання: чому всі попередні скликання виділяли гроші на нові килими, умовно, на фарбування стін, але не спромоглися змінити собі крісла у сесійній залі", - сказав парламентарій у коментарі "Вєстям".

Представник "Слуги Народу" також додав, що він "не представляє", як на таких сидіннях українські політики будуть сидіти "цілих п'ять років".

На те, що у Верховній Раді тісно, поскаржився й інший "слуга народу" - відомий актор і шоумен, колишній керівник студії "Мамахохотала" Роман Грищук. Але новоспечений політик жартома сказав, що сподівається, що його колеги з інших партій будуть прогулювати засідання ВР, тому простору буде більше.

Раніше ми писали про те, що Разумков розплакався після спілкування з матерями загиблих на Донбасі воїнів.

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