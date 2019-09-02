Это карма: поражение TAYANNA на Танцах со звездами обескуражило сеть

Танцы со звездами уже со второго выпуска вызывают настоящее недоумение украинцев
Второй выпуск третьего сезона грандиозного шоу Танцы со звездами закончился выбыванием одной из пар. Согласно результатам эфира, который прошел 1 сентября, первое место заняли Ксения Мишина и Женя Кот.
А известная украинская певица TAYANNA (Татьяна Решетняк) вместе Игорем Кузьменко, к сожалению, покинули проект. Так решили зрители и судейское жюри.
Пара исполнила чувственный фокстрот под песню Софии Ротару "Чекай". Кроме того, музыкальным сопровождением танца стал кавер в исполнении TAYANNA. А сама певица совмещала танец с исполнением песни.
TAYANNA и Игорь Кузьменко (фото: instagram.com/tanci1plus1)
Но все усилия стали напрасными, пара первой покинула проект третьего сезона обновленного шоу.
Украинцы пишут в соцсетях, что решение было несправедливым, посколько танец им понравился и были пары послабее. А в поражении Татьяны Решетняк винят карму из-за ее партнера Игоря Кузьменко, несмотря на то, что именно он привел Наталью Могилевскую к победе в 2017 году.
Скрин: facebook.com
Фокстрот TAYANNA и Игоря Кузьменко
TAYANNA и Игорь Кузьменко (видео:YouTube/1plus1)
Напомним, следующий прямой эфир шоу Танцы со звездами 2019 можно будет смотреть на 1+1 8 сентября.
К слову 16-летняя дочь Елены Кравец Мария недавно попробовала себя в качестве модели. В сети появились фото юной красавицы, которая невероятно похожа на маму.
Также мы писали, что одна из фавориток проекта Елена Кравец на Танцы со звездами 2019 сделала откровенное заявление.