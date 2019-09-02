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Это карма: поражение TAYANNA на Танцах со звездами обескуражило сеть

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Танцы со звездами уже со второго выпуска вызывают настоящее недоумение украинцев

Второй выпуск третьего сезона грандиозного шоу Танцы со звездами закончился выбыванием одной из пар. Согласно результатам эфира, который прошел 1 сентября, первое место заняли Ксения Мишина и Женя Кот.

А известная украинская певица TAYANNA (Татьяна Решетняк) вместе Игорем Кузьменко, к сожалению, покинули проект. Так решили зрители и судейское жюри.

Пара исполнила чувственный фокстрот под песню Софии Ротару "Чекай". Кроме того, музыкальным сопровождением танца стал кавер в исполнении TAYANNA. А сама певица совмещала танец с исполнением песни.

TAYANNA и Игорь Кузьменко (фото: instagram.com/tanci1plus1)

Но все усилия стали напрасными, пара первой покинула проект третьего сезона обновленного шоу.

Украинцы пишут в соцсетях, что решение было несправедливым, посколько танец им понравился и были пары послабее. А в поражении Татьяны Решетняк винят карму из-за ее партнера Игоря Кузьменко, несмотря на то, что именно он привел Наталью Могилевскую к победе в 2017 году.

  • Я хоть была не за эту пару, но думала, что к финалу они точно будут.
  • С кем угодно могла быть в номинации, но не с Матвеевой! Это жесть! Как их можно сравнивать?
  • Это карма Кузьменко. После Могилевской с любой партнершей вылетает в самом начале - что со Златой Огневич, что с Таяной вылетел в первом эфире!
  • Согласна с Кузьменко, не согласна с Таяной. После провала со Славой вообще не считаю его достойным участником. Звезды должны доверять партнеру, а не бояться, что тебя калекой оставят.

Скрин: facebook.com

Фокстрот TAYANNA и Игоря Кузьменко

TAYANNA и Игорь Кузьменко (видео:YouTube/1plus1)

Напомним, следующий прямой эфир шоу Танцы со звездами 2019 можно будет смотреть на 1+1 8 сентября.

К слову 16-летняя дочь Елены Кравец Мария недавно попробовала себя в качестве модели. В сети появились фото юной красавицы, которая невероятно похожа на маму.

Также мы писали, что одна из фавориток проекта Елена Кравец на Танцы со звездами 2019 сделала откровенное заявление.

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