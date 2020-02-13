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Хто це? Відому українську співачку через пластику не впізнали фанати (фото)

STYLERПерсони    13.02.2020 - 21:57
Хто це? Відому українську співачку через пластику не впізнали фанати (фото)
Ані Лорак (колаж: РБК-Україна)

Ані Лорак розчарувала фанатів через пластику

Відому українську співачку Ані Лорак розкритикували фанати через велику кількість пластичних операцій і редагування фотографій. Шанувальники артистки звинуватили її в тому, що співачка захопилася пластикою, через що втратила власну індивідуальність.

Фанати у великій кількості стали коментувати свіжий знімок Ані Лорак в соціальній мережі Instagram. Причиною того став невпізнанний вигляд співачки. Багато відзначили, що артистка виглядає як Кім Кардашьян або Таїсія Повалій.

Хто це? Відому українську співачку через пластику не впізнали фанати (фото)

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Шанувальники артистки звернули увагу не тільки на привабливий зовнішній вигляд, але і на масу змін, які відбулися в зовнішності виконавиці за останній час:

  • Цікаво скільки вже пластики зроблено?
  • Такий закіс під Кардаш'ян. Всю індивідуальність втратила.
  • Вже і не Ані, вже і не Лорак.
  • Хто це, Повалій?
  • Блін, скоро Лорак буде не Лорак... якби не було підписано що А. Лорак, не впізнала б. Ви й так дуже красива, навіщо ці зміни???
  • Індивідуальність взагалі розгубила, одна з мільйонів.
  • Ви красива і без фотошопу, коли природне фото, воно більш живе і цікаве. А так всі на одне обличчя.

Під публікацією артистки найбільше лайків зібрали гнівні коментарі про зловживання пластикою.

Скріншоти (instagram.com/anilorak)

Нагадаємо, що раніше популярна українська виконавиця Ані Лорак неприємно здивувала фанатів. Зірка привела свою дочку на мюзикл, однак не подбала про те, щоб тепло одягнути 8-річну Софію. Відповідний знімок опублікований у соцмережі Instagram.

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