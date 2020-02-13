Хто це? Відому українську співачку через пластику не впізнали фанати (фото)

Ані Лорак (колаж: РБК-Україна)

Ані Лорак розчарувала фанатів через пластику

Відому українську співачку Ані Лорак розкритикували фанати через велику кількість пластичних операцій і редагування фотографій. Шанувальники артистки звинуватили її в тому, що співачка захопилася пластикою, через що втратила власну індивідуальність.

Фанати у великій кількості стали коментувати свіжий знімок Ані Лорак в соціальній мережі Instagram. Причиною того став невпізнанний вигляд співачки. Багато відзначили, що артистка виглядає як Кім Кардашьян або Таїсія Повалій.

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Шанувальники артистки звернули увагу не тільки на привабливий зовнішній вигляд, але і на масу змін, які відбулися в зовнішності виконавиці за останній час:

Цікаво скільки вже пластики зроблено?

Такий закіс під Кардаш'ян. Всю індивідуальність втратила.

Вже і не Ані, вже і не Лорак.

Хто це, Повалій?

Блін, скоро Лорак буде не Лорак... якби не було підписано що А. Лорак, не впізнала б. Ви й так дуже красива, навіщо ці зміни???

Індивідуальність взагалі розгубила, одна з мільйонів.

Ви красива і без фотошопу, коли природне фото, воно більш живе і цікаве. А так всі на одне обличчя.

Під публікацією артистки найбільше лайків зібрали гнівні коментарі про зловживання пластикою.

Скріншоти (instagram.com/anilorak)

Нагадаємо, що раніше популярна українська виконавиця Ані Лорак неприємно здивувала фанатів. Зірка привела свою дочку на мюзикл, однак не подбала про те, щоб тепло одягнути 8-річну Софію. Відповідний знімок опублікований у соцмережі Instagram.