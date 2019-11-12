Это не измена: Олег Винник сделал важное признание о женщинах

Олег Винник, известный украинский исполнитель, рассказал о самых важных людях в его жизни, изменах и объяснил, что для него является лучшим комплиментом. Об этом он сообщил в интервью для журнала "Отдохни".

Олег Винник – популярный украинский артист и успех его стремительной карьеры на данный момент является объектом изучения психологов и социологов. Однако артист смотрит на это с юмором и говорит, что пока они его изучают, он работает.

Он отмечает, что самое важное – это не потерять чувство реальности.

"Не дай Бог потерять чувство реальности и заиграться. Есть артисты, которым срывает крышу, и они живут в сценическом образе, думая, что так будет всегда. Но любое твое движение может сработать как за, так и против. Сегодня популярность есть, а завтра ее нет. Я живу для того, чтобы дарить со сцены свое творчество и любовь", - сказал артист.

Олег Винник (Фото: Пресс-служба)

Он признался, что иногда смотрит на других женщин, но не считает это изменой.

"Когда ты любишь женщину и дорожишь ею, задумаешься, стоят ли три минуты "похода налево" разрушенных отношений. Глазами я могу каждую женщину оценить за 2 секунды, полюбоваться… Любой мужчина так смотрит на женщин: с интересом, оценивающе. Но это не измена. Да, ты можешь фантазировать о чем-то – думаю, это много раз в день делают как мужчины, так и женщины. А вот нести ответственность за свои поступки – большое дело", - высказал мнение Олег Винник.

Певец рассказал, какой комплимент для него является самым важным и самым ценным.

"Для меня лучший комплимент – это признание публики и когда мои песни помогают людям жить. Например, моему продюсеру Александру Горбенко позвонила женщина, которая перенесла рак, он дал мне трубку, и она рассказала, что мои песни помогли ей справиться с болезнью. До этого артисту нужно дорасти, а кто-то, возможно, никогда и не услышит таких слов. Это самое ценное, просто мурашки идут по телу!" – рассказал он и назвал людей, которые ему более всего дороги.

Олег Винник (Фото: Пресс-служба)

"Я горжусь тем, что я из села! Я вырос там и познал жизнь. С удовольствием приезжаю в село к родственникам, где у меня осталась сестра и племянница. И я понимаю, что это за жизнь и каков труд людей в селе. Это мой воздух и моя земля! Самые важные люди – мои близкие. Но абсолютно все люди, которые встречались мне на пути, были важны. Даже если человек транслирует негатив по отношению ко мне, это же можно считать уроком. Думаю, что все эти люди посылаются свыше для того, чтобы я что-то понял, познал, сделал какие-то выводы, усвоил уроки", - резюмировал Олег Винник.