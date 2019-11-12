Це не зрада: Олег Винник зробив важливе зізнання про жінок

Олег Винник, відомий український виконавець, розповів про найбільш важливих людей в його житті, зради і пояснив, що для нього є кращим компліментом. Про це він повідомив в інтерв'ю для журналу "Отдохни".

Олег Винник – популярний український артист і успіх його стрімкої кар'єри на даний момент є об'єктом вивчення психологів і соціологів. Однак артист дивиться на це з гумором і каже, що поки вони його вивчають, він працює.

Він зазначає, що найважливіше – це не втратити почуття реальності.

"Не дай Боже втратити почуття реальності і загратися. Є артисти, яким зриває дах, і вони живуть в сценічному образі, думаючи, що так буде завжди. Але будь-який твій рух може спрацювати як за, так і проти. Сьогодні популярність є, а завтра її немає. Я живу для того, щоб дарувати зі сцени свою творчість і любов", - сказав артист.

Олег Винник (Фото: Прес-служба)

Він зізнався, що іноді дивиться на інших жінок, але не вважає це зрадою.

"Коли ти любиш жінку і дорожиш нею, задумаєшся, чи вартують три хвилини "походу наліво" зруйнованих стосунків. Очима я можу кожну жінку оцінити за 2 секунди, помилуватися... Будь-який чоловік так дивиться на жінок: з інтересом, оцінююче. Але це не зрада. Так, ти можеш фантазувати про щось- думаю, це багато разів в день роблять як чоловіки, так і жінки. А от нести відповідальність за свої вчинки – велика справа", - висловив думку Олег Винник.

Співак розповів, який комплімент для нього є найважливішим і найціннішим.

"Для мене найкращий комплімент – це визнання публіки і коли мої пісні допомагають людям жити. Наприклад, моєму продюсеру Олександру Горбенко зателефонувала жінка, яка перенесла рак, він дав мені трубку, і вона розповіла, що мої пісні допомогли їй впоратися з хворобою. До цього артистові потрібно дорости, а хтось, можливо, ніколи і не почує таких слів. Це найцінніше, просто мурашки йдуть по тілу!" – розповів він і назвав людей, які йому найбільше дорогі.

Олег Винник (Фото: Прес-служба)

"Я пишаюся тим, що я з села! Я виріс там і пізнав життя. Із задоволенням приїжджаю в село до родичів, де у мене залишилася сестра і племінниця. І я розумію, що це за життя і який працю людей в селі. Це моє повітря, моя земля! Найважливіші люди – мої близькі. Але абсолютно всі люди, які зустрічалися мені на шляху, були важливі. Навіть якщо людина транслює негатив по відношенню до мене, це ж можна вважати уроком. Думаю, що всі ці люди надсилаються зверху для того, щоб я щось зрозумів, пізнав, зробив якісь висновки, засвоїв уроки", - резюмував Олег Винник.