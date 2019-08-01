Это дно: Андрей Богдан угодил в скандал из-за Ляшко

Андрей Богдан нарвался на критику юзеров из-за репоста записи Онищенко о Ляшко
Андрей Богдан угодил в неприятную историю. Пользователи сети раскритиковали главу Офиса президента Украины Владимира Зеленского за его публикацию в Facebook. Многим юзерам не понравилось то, что Богдан сделал репост записи Александра Онищенко - олигарха и бывшего нардепа-регионала, которого обвиняют в государственной измене.
Так, Онищенко на своей странице в Facebook нецензурно выразился, комментируя видеообращение Олега Ляшко, в котором радикал говорит о воссоединении с мэром Киева Виталием Кличко в борьбе против Зе-команды.
"Ну, все стало на свои места. Два п***са сошлись!" - написал Онищенко в публикации, которую репостнул Богдан.
В свою очередь, глава Офиса президента написал: "Мда. Шо делать?".
Скриншот (facebook.com/Андрей Богдан)
Эти слова и стали причиной недовольства многих пользователей. По мнению многих, "репостить Онищенко - это дно".
К слову, многие пользователи в комментариях к посту Богдана все же поддерживают соратника Зеленского.
Скриншот (facebook.com/Андрей Богдан)
Скриншот (facebook.com/Андрей Богдан)
Скриншот (facebook.com/Андрей Богдан)
Прокомментировал пост Богдана и сам "виновник торжества" - Олег Ляшко.
"Что вы на это скажете, украинцы? Это просто ужас! Глава офиса президента Богдан репостит Онищенко, которого разыскивают правоохранители за хищение более 3 миллиардов гривен. Вы можете представить, чтобы глава администрации Трампа или Меркель постили Бен Ладена или Аль Капоне?" - написал Ляшко в своем Facebook.
Скриншот (facebook.com/O.Liashko)
Напомним, ранее Богдан взорвал сеть провокационным фото с Зеленским.