Это дешевое средство поможет избавиться от мух и комаров в доме

Теплое солнечное лето - это пора, когда люди настежь открывают двери в доме и все больше времени проводят на улице. Чем дольше они открыты, тем больше новых жителей появляется в квартире, и тем более следов от укусов замечаем на теле.

Что поможет избавиться от насекомых

Спастись от насекомых можно очень просто, причем с помощью самодельного средства из простейших ингредиентов.

В частности, потребуется:

камфорный спирт;

гвоздика;

лавровый лист.

Как известно, насекомые не любят резкие запахи, а особенно камфоры, гвоздики, лавра и уксуса. Чтобы сделать действенную настойку, нужно примерно в 20 мл камфорного спирта добавить несколько штук гвоздик и предварительно накрошенный лавровый лист.

Отметим, что удобнее всего будет использовать емкость с распылителем. Содержимое нужно оставить настаиваться на несколько суток.

После этого нужно время от времени обрабатывать настойкой места прохода насекомых. Можно также распылять средство на шторы и мебель.

Кроме того, москитная сетка также спасет от мух и комаров. Важно только следить за целостностью полотна. Стоит ставить сетки не только на окнах, но даже на дверях. Особенно это актуально для загородных домов.

Также ловушки для мух являются одними из самых распространенных методов борьбы с насекомыми. Ловушки продаются в хозяйственных магазинах в более разнообразных видах. Одни в виде липкой ленты, другие в виде бутылки с приманкой, третьи - в виде электрошока.

К тому же растения мухоловки также спасут от надоедливых насекомых. Например, можно приобрести суккулент Pinguicula gigantea. Такое растение ловит насекомых на свои липкие листья. Ее листья служат приманкой для мух. Как только насекомое их касается, чашечка закрывается.