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Цей дешевий засіб допоможе позбутися мух та комарів у будинку

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Середа 15 червня 2022 19:03
Цей дешевий засіб допоможе позбутися мух та комарів у будинку Як позбутися від мух та комарів в будинку (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Тепле сонячне літо - це пора, коли люди навстіж відкривають двері у будинку та все більше часу проводять на вулиці. Чим довше вони відкриті, тим більше нових жителів з’являється в квартирі, і тим більше слідів від укусів помічаємо на тілі.

Який засіб допоможе позбутися від мух та комарів - читайте нижче.

Що допоможе позбутися комах

Врятуватися від комах можна дуже просто, причому за допомогою саморобного засобу з найпростіших інгредієнтів.

Зокрема, буде потрібно:

  • камфорний спирт;
  • гвоздика;
  • лавровий лист.

Як відомо, комахи не люблять різкі запахи, а особливо камфори, гвоздики, лавра і оцту. Щоб зробити дієву настоянку, потрібно приблизно у 20 мл камфорного спирту додати кілька штук гвоздик і попередньо накришений лавровий лист.

Зазначимо, що найзручніше буде використовувати ємність з розпилювачем. Вміст потрібно залишити настоюватися на кілька діб.

Після цього потрібно час від часу обробляти настоянкою місця проходу комах. Можна також розпорошувати засіб на штори й меблі.

Окрім того, москітна сітка також врятує від мух та комарів. Важливо тільки стежити за цілісністю полотна. Варто ставити сітки не тільки на вікнах, але навіть на дверях. Особливо це актуально для заміських будинків.

Також пастки для мух є одними з найпоширеніших методів боротьби з комахами. Пастки продаються в господарських магазинах в різноманітніших видах. Одні у вигляді липкої стрічки, інші у вигляді пляшки з приманкою, треті - у вигляді електрошоку.

До того ж рослини мухоловки також врятують від надокучливих комах. Наприклад, можна придбати суккулент Pinguicula gigantea. Така рослина ловить комах на своє липке листя. Її листя служать приманкою для мух. Як тільки комаха їх торкається, чашечка закривається.

Раніше ми повідомляли, чому в будинку з'являється багато павуків.

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Окрім того, що робити при укусах комах і павуків влітку.

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