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Почему в доме много пауков и что это может означать

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Среда 15 июня 2022 17:38
Почему в доме много пауков и что это может означать Почему в доме появляются пауки (unsplash.com)
Автор: Татьяна Самарук

Каждый хоть раз сталкивался в своем доме с пауками. Многие люди панически боятся таких "соседей". Иногда они буквально падают с потолка на голову или поднимаются на тонкой нити посреди комнаты.

Через какие причины в доме появляются пауки - читайте ниже.

Почему дома появляются пауки

Важно помнить, что пауки появляются не просто так. Самой очевидной причиной, почему появляются пауки - это грязь. Дом, где хаос и беспорядок, является прекрасным местом для пауков. Они любят выть свою паутину в укромных уголках, где скапливается множество пыли.

Это может быть место за батареями, вытяжка на кухне и др. Именно те места, на которые человек, как правило, обращает меньше всего внимания.

Также они часто водятся в домах с повышенной влажностью. Она может повышаться из-за плохой вентиляции или сырой подвал.

Стоит как можно чаще проветривать все комнаты. К тому же пауки любят находиться в темных местах в квартире.

Пауков привлекают мухи, комары и тараканы. Поэтому прежде всего стоит избавиться от этих насекомых, а затем пауков.

Кроме того, паук может попасть в вашу квартиру не только через окна, но и просто зацепившись за кофту или куртку.

Количество пауков в доме растет с наступлением холодов. В квартиру они могут забраться через разнообразные щели.

Какие бывают пауки в доме

Чаще всего в доме поселяются довольно безобидные, мирные существа из класса паукообразных. Тонкие (длинные или короткие) ножки, небольшое коричневое или желтое тельце - так выглядят паучки в квартире.

Основные разновидности домашних паучков:

  • паук-косарик. Другие названия - оконный паук. Брюшко небольшое - до 1 см, ножки длинные - до 5 см;
  • пауки-бродяги: проникают в помещение через открытые балконы и окна. Они хватают насекомых, впрыскивают дозу яда, затем перебираются на новый участок;
  • домашний паук: длина тела - до 14 мм. Маленькие паучки редко вызывают панику и страх, их несложно вынести за окно.

Приметы, связанные с пауками

Среди основных приметов можно выделить следующие:

  • Если паук ползет вверх, то вскоре будет приятный финансовый бонус. Если вниз - предвещает неудачу. Бегает по полу - обещает перемены в жизни;
  • Если вечером увидели паука, то необходимо загадать желание и отпустить его на природу. Если утром - к дурным вестям;
  • Если встретить паука во время захода солнца - к радостным событиям;
  • Заметили насекомое ночью - к хлопотам;
  • Если паук сделал паутину прямо над головой в автомобиле, то это означает, что человек находится под защитой ангела-хранителя.

Ранее мы сообщали, как избавиться от муравьев в доме и на огороде.

Также, что сделать, чтобы избавиться от мошек на кухне.

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