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"Это делают диверсанты". Украинцам назвали подозрительные группы, в которые нельзя добавляться

Автор: Светлана Мащенко

Украинцам рассказали о группах, что создаются в мессенджерах, в которые ни в коем случае нельзя добавляться. Ведь такие сообщества создаются диверсантами с преступной целью.

Об этом сообщили в пресс-службе Верховной Рады Украины.

"Максимальное распространение! Важно! Если вас автоматически добавляют в чат или группу под названием "Перекличка районов", сразу удаляйтесь оттуда", - говорится в сообщении.

Такие группы создаются диверсантами, чтобы узнавать данные о городе.

Напомним, что в МВД предупредили украинцев о фейковых звонках из номеров военнослужащих.

Если получили такой, спросите у абонента о следующем:

  • Название детского сада, в который ходил.
  • Номер школы, в которой учился.
  • День рождения матери.

Также мы писали, что украинцев предупредили о метках от мародеров.

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