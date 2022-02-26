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В МВД предупредили о фейковых звонках с номеров военнослужащих: как распознать

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Суббота 26 февраля 2022 11:44
В МВД предупредили о фейковых звонках с номеров военнослужащих: как распознать Коллаж РБК-Украина: МВД предупредило о фейковых звонках семьям военнослужащих
Автор: Светлана Мащенко

МВД предупредило украинцев о вероятных фейковые звонки с номеров военнослужащих их родным и близким.

Об этом предупредили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве сообщили, что происходят фейковые звонки с номеров военнослужащих близким и родным с недостоверной информацией об их состоянии и месте пребывания.

"Просьба проинформировать близких и родных относительно действий в таких ситуациях. Информация сейчас проверяется на достоверность. Но если такие звонки действительно будут, то задавайте вопрос на который знаете лишь вы двое ответ", - говорится в сообщении.

Вопросы, которые надо задать звонящему, если получили такой звонок:

  • Название детского сада, в который ходил.
  • Номер школы, в которой учился.
  • День рождения матери.

Ранее мы писали о том, что украинцев предупредили о метках от мародеров.

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