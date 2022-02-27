"Це роблять диверсанти". Українцям назвали підозрілі групи, в які не можна додаватися

"Максимальне поширення! Важливо! Якщо вас автоматично додають у чат чи групу під назвою "Перекличка районов", одразу видаляйтеся звідти", - говориться в повідомленні.

Такі групи створюються диверсантами, аби дізнаватися дані про місто.

Нагадаємо, що в МВС попередили українців про фейкові дзвінки з номерів військовослужбовців.

Якщо отримали такий, запитайте у абонента про наступне: