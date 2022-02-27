"Це роблять диверсанти". Українцям назвали підозрілі групи, в які не можна додаватися
Фото: Українцям назвали підозрілі групи, в які не можна додаватися (Getty Images)
Українцям розповіли про групи, які створюються в месенджерах, в котрі в жодному разі не можна додаватися. Адже такі спільноти створюються диверсантами зі злочинною метою.
Про це повідомили в пресслужбі Верховної Ради України.
"Максимальне поширення! Важливо! Якщо вас автоматично додають у чат чи групу під назвою "Перекличка районов", одразу видаляйтеся звідти", - говориться в повідомленні.
Такі групи створюються диверсантами, аби дізнаватися дані про місто.
Нагадаємо, що в МВС попередили українців про фейкові дзвінки з номерів військовослужбовців.
Якщо отримали такий, запитайте у абонента про наступне:
- Назва дитячого садочку, в який ходив.
- Номер школи, в якій навчався.
- День народження матері.
Також ми писали, що українців попередили про мітки від мародерів.