ru ua
Нд, 27 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Це роблять диверсанти". Українцям назвали підозрілі групи, в які не можна додаватися

Новость на русском →
Неділя 27 лютого 2022 13:29
"Це роблять диверсанти". Українцям назвали підозрілі групи, в які не можна додаватися Фото: Українцям назвали підозрілі групи, в які не можна додаватися (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Українцям розповіли про групи, які створюються в месенджерах, в котрі в жодному разі не можна додаватися. Адже такі спільноти створюються диверсантами зі злочинною метою.

Про це повідомили в пресслужбі Верховної Ради України.

"Максимальне поширення! Важливо! Якщо вас автоматично додають у чат чи групу під назвою "Перекличка районов", одразу видаляйтеся звідти", - говориться в повідомленні.

Такі групи створюються диверсантами, аби дізнаватися дані про місто.

Нагадаємо, що в МВС попередили українців про фейкові дзвінки з номерів військовослужбовців.

Якщо отримали такий, запитайте у абонента про наступне:

  • Назва дитячого садочку, в який ходив.
  • Номер школи, в якій навчався.
  • День народження матері.

Також ми писали, що українців попередили про мітки від мародерів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна рада Вторгнення Росії до України
LITE
Мадонна, Анджеліна Джолі, Дженніфер Лопес та інші світові зірки підтримали Україну
Мадонна, Анджеліна Джолі, Дженніфер Лопес та інші світові зірки підтримали Україну