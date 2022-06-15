"Это не агитация, это - спецпроповедь": Квартал 95 высмеял священников РПЦ (видео)

Пародия на батюшку в России

"Пародия на лживую пропаганду, распространяемую РПЦ, поддерживая войну в Украине. Боже, храни Украину от всякой нечисти и помоги нам поскорее ее избавиться", - подписали видео.

"Это не агитация, это спецпроповедь", - говорит в ролике священник, который напутствует российских солдат на войну в Украине.

Прошлись юмористы и по бурятам, тувинцев, кадыровцам. В ролике батюшка называет их "православными братьями".

Также он говорит, что "косые и хромые" составляют армию России.

"Мы никогда и ни на кого не нападали, мы всего лишь благословляли на это", - сообщает священник РПЦ.

Против руководства РПЦ введут санкции за поддержку войны

Напомним, что Верховная рада обратилась в СНБО с требованием применения персональных санкций против церковных деятелей Русской православной церкви. Санкции будут введены против тех, кто системно и активно поддерживает войну против Украины.

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