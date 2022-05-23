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Под Львовом батюшку Московского патриархата облили зеленкой во время богослужения (фото)

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Стрий, Понедельник 23 мая 2022 10:45
Под Львовом батюшку Московского патриархата облили зеленкой во время богослужения (фото) Фото: священника УПЦ МП облили зеленкой под Львовом (news.church.ua)
Автор: Светлана Мащенко

Священнику УПЦ Московского патриархата вылили в лицо зеленку прямо во время богослужения. Произошло это 22 мая в Воскресенском храме города Стрый Львовской области.

Об этом инциденте сообщили в пресслужбе УПЦ.

От зеленки пострадал настоятель протоиерей Владимир Мандзюк. Его дочь Богдана обратилась к украинцам с просьбой "одуматься".

"Люди добрые! Это крик души! Что делается в нашей стране. Это мой отец Владимир, священник УПЦ в г. Стрый. Сегодня во время церковного Богослужения ему выстрелили в лицо зеленкой так называемые националисты, которые захватывают наши храмы.

Еще раз пишу: наши батюшки молятся за наших воинов, за нашу страну, мы молимся на церковно-славянском языке, помогаем чем можем: деньгами, гуманитарной помощью. Опомнитесь, Бог поругаем не бывает. Каждый из нас за все даст ответ перед Богом", - написала дочь священнослужителя.

Под Львовом батюшку Московского патриархата облили зеленкой во время богослужения (фото)Под Львовом батюшку Московского патриархата облили зеленкой во время богослужения (фото)

Фото: news.church.ua

Накануне во Львове на Сыхове неизвестные разрисовали храм УПЦ МП.

Под Львовом батюшку Московского патриархата облили зеленкой во время богослужения (фото)Под Львовом батюшку Московского патриархата облили зеленкой во время богослужения (фото)

Фото: facebook.com

Отметим, что три четверти прихожан УПЦ Московского патриархата перестали идентифицировать себя с этой церковью.

Вопросы деятельности УПЦ Московского патриархата обострилось с начала полномасштабного вторжения России в Украину, поскольку иерархи ее материнской Российской православной церкви одобрили войну и всячески ее оправдывают.

Ранее мы писали, что батюшки УПЦ МП прислуживали оккупантам. Они похищали людей и держали волонтеров в подвалах.

Напомним, что в Бориславе Львовской области горсовет запретил деятельность УПЦ Московского патриархата. Также деятельность патриархата запретили в Броварах и Конотопе.

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