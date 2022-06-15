"Це не агітація, це - спецпроповідь": Квартал 95 висміяв священиків РПЦ (відео)

У Кварталі 95 дуже іронічно і ємко висміяли священиків Московського патріархату.
Відеоролик опублікували на офіційній сторінці студії.
"Пародія на брехливу пропаганду, поширювану РПЦ, підтримуючи війну в Україні. Боже, бережи Україну від усякої нечисті і допоможи нам скоріше її позбутися", - підписали відео.
"Це не агітація, це - спецпроповідь", - каже в ролику священик, який накручує російських солдатів на війну в Україні.
Пройшлися гумористи й по бурятах, тувинців, кадирівцях. У ролику батюшка називає їх "православними братами".
Також він каже, що "косі і кульгаві" складають армію Росії.
"Ми ніколи й ні на кого не нападали, ми всього лише благословляли на це", - повідомляє священик РПЦ.
Нагадаємо, що Верховна рада звернулася до РНБО з вимогою застосування персональних санкцій проти церковних діячів російської православної церкви. Санкції будуть введені проти тих, хто системно і активно підтримує війну проти України.
У списку вісім осіб:
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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Львовом батюшку Московського патріархату облили зеленкою під час богослужіння.