Под Львовом "батюшка" Московского патриархата ограбил храм: вывез даже иконостасы и колокола
В Дрогобыче Львовской области протоиерей УПЦ МП вывез их храма абсолютно все и оставил голые стены. Власти Дрогобыча приняли решение храм забрать у МП и передать священнослужителям ПЦУ и после - здание храма и территория были опечатаны.
Детали рассказали в издании Varta.
В Дрогобыче Львовская областная комиссия во главе с мэром Тарасом Кучмой объявила храм УПЦ преподобного Иова Почаевского собственностью громады и опечатала его для передачи ПЦУ. Храм был построен на городской земле, но церковная община не зарегистрировала на него право собственности, а значит - здание и территория принадлежат городу.
Настоятелем общины был протоирей Николай Мандзюк, который относился к Московского Патриархату и даже имеет церковный орден РПЦ. По словам жителям Дрогобыча, свои службы он проводил на русском языке. Один из его сыновей служит священником в храме Москвы.
27 мая в церкви Иова Почаевского собрались прихожане на первую молитву на украинском языке - уже со священником ПЦУ. И оказалось, что в храме остались голые стены.
В храме нет иконостасов, вывезено абсолютное большинство икон и церковных атрибутов, с территории храма исчезли колокола. А с двух строений на территории церкви срезали даже кресты.
Храм находился после опечатывания под охраной, а значит, все ценные вещи были вывезены еще до момента принятия комиссией решения и опечатывания церкви.
В этой церкви хранились святыни и мощи святых: частица Честного и Животворящего Креста Господня, Святые мощи Тихона Московского, Митрополита Киевского и Галицкого Владимира, Феодосия Черниговского, Иова Почаевского, Лаврентия Черниговского. Остались ли святыни в храме - неизвестно.
Как выглядел храм раньше:
Как выглядит храм теперь:
Что известно о протоиерее Николае Мандзюке
Он родился в Мурманской области, в детстве переехал с родителями во Львовскую область, окончил там школу. Служил в Советской армии. В 1979 году поступил в Московскую духовную семинарию. В 1982 году был рукоположен в диакона, а затем в священника.
В 1982 году получил распределение во Львовскую область и назначен настоятелем церкви святого Архистратига Михаила под Дрогобычем. В 1992 году начал строит храм Иова Почаевского.
Имеет церковные ордена: равноапостольного князя Владимира II степени (УПЦ), преподобного Нестора Летописца (УПЦ), преподобного Сергия Радонежского II степени (РПЦ). Сын служит священником в Москве.
Напомним, ранее мы писали о том, что под Львовом батюшку Московского патриархата облили зеленкой во время богослужения.
А также рассказывали о том, священники РПЦ испугались украинских ведьм.