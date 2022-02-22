Этими видами спорта нельзя заниматься при варикозе: может навредить

Все упражнения, напрягающие мышцы живота, приводят к осложнению оттока крови от ног к сердцу и повышают нагрузку на вены. Кровь в них еще больше застаивается, а это влечет увеличение вен, ухудшение эстетического вида и симптомов.

Тренажерный зал

Только небольшое количество упражнений нагружает группы мышц изолированно и не привлекает мышцы живота. Все самые популярные упражнения негативно влияют на ноги и вредят венам.



Йога

Бытует мнение, что йога положительно влияет на все заболевания, но это не совсем так. Многие упражнения напрягают мышцы живота на длительное время и ухудшают отток крови от ног.

К полезным упражнениям относятся те, которые выполняются лежа с подъемом ног - они снимают нагрузку венозной системы, используя работу мышц и силу гравитации. Например, боковая скрутка, Вирабхадрасана (воин) III и II, каматкарасана (поза собаки, которая танцует), осложненный выпад.





Пауэрлифтинг

Таскание "железа" перенапрягает мышцы пресса и препятствует оттоку крови от ног к сердцу. Это повышает давление крови в венах и приводит к повреждению их структуры.



Бег и велоспорт на длинные дистанции

Популярные сегодня марафоны, соревнования айронмен также вредят склонным к болезни венам. Длительные забеги, постоянные подъемы вверх, частые повороты или неровная поверхность могут ухудшить состояние ваших вен.



Лыжный спорт, теннис, походы в горы

Эти виды физической активности перегружают венозную систему ног.

Некоторые виды спорта вредны при варикозе (фото: pexels.com)