Этими видами спорта нельзя заниматься при варикозе: может навредить

Варикоз-это не приговор, запрещающий заниматься спортом. Регулярные тренировки не дают крови застаиваться в ногах и минимизируют симптомы. Главное - избегать вредных видов спорта. А лучше всего обратиться к врачу и, если есть возможность, избавиться от заболевания и наслаждаться тем занятием с тем уровнем нагрузки, который вам нравится.
Ошибочно мнение, что спортом можно спровоцировать развитие варикоза. Если у вас нет предрасположенности, то вряд ли физические нагрузки повлекут его появление.
Какие виды спорта вредны при заболеваниях вен ног или склонности к ним, рассказала в Instagram флеболог Ирина Грант-Шевченко.
Все упражнения, напрягающие мышцы живота, приводят к осложнению оттока крови от ног к сердцу и повышают нагрузку на вены. Кровь в них еще больше застаивается, а это влечет увеличение вен, ухудшение эстетического вида и симптомов.
Тренажерный зал
Только небольшое количество упражнений нагружает группы мышц изолированно и не привлекает мышцы живота. Все самые популярные упражнения негативно влияют на ноги и вредят венам.
Йога
Бытует мнение, что йога положительно влияет на все заболевания, но это не совсем так. Многие упражнения напрягают мышцы живота на длительное время и ухудшают отток крови от ног.
К полезным упражнениям относятся те, которые выполняются лежа с подъемом ног - они снимают нагрузку венозной системы, используя работу мышц и силу гравитации. Например, боковая скрутка, Вирабхадрасана (воин) III и II, каматкарасана (поза собаки, которая танцует), осложненный выпад.
Пауэрлифтинг
Таскание "железа" перенапрягает мышцы пресса и препятствует оттоку крови от ног к сердцу. Это повышает давление крови в венах и приводит к повреждению их структуры.
Бег и велоспорт на длинные дистанции
Популярные сегодня марафоны, соревнования айронмен также вредят склонным к болезни венам. Длительные забеги, постоянные подъемы вверх, частые повороты или неровная поверхность могут ухудшить состояние ваших вен.
Лыжный спорт, теннис, походы в горы
Эти виды физической активности перегружают венозную систему ног.
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