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Этими видами спорта нельзя заниматься при варикозе: может навредить

Автор: Марина Настевич

Варикоз-это не приговор, запрещающий заниматься спортом. Регулярные тренировки не дают крови застаиваться в ногах и минимизируют симптомы. Главное - избегать вредных видов спорта. А лучше всего обратиться к врачу и, если есть возможность, избавиться от заболевания и наслаждаться тем занятием с тем уровнем нагрузки, который вам нравится.

Ошибочно мнение, что спортом можно спровоцировать развитие варикоза. Если у вас нет предрасположенности, то вряд ли физические нагрузки повлекут его появление.

Какие виды спорта вредны при заболеваниях вен ног или склонности к ним, рассказала в Instagram флеболог Ирина Грант-Шевченко.

Все упражнения, напрягающие мышцы живота, приводят к осложнению оттока крови от ног к сердцу и повышают нагрузку на вены. Кровь в них еще больше застаивается, а это влечет увеличение вен, ухудшение эстетического вида и симптомов.

Тренажерный зал

Только небольшое количество упражнений нагружает группы мышц изолированно и не привлекает мышцы живота. Все самые популярные упражнения негативно влияют на ноги и вредят венам.

Йога

Бытует мнение, что йога положительно влияет на все заболевания, но это не совсем так. Многие упражнения напрягают мышцы живота на длительное время и ухудшают отток крови от ног.

К полезным упражнениям относятся те, которые выполняются лежа с подъемом ног - они снимают нагрузку венозной системы, используя работу мышц и силу гравитации. Например, боковая скрутка, Вирабхадрасана (воин) III и II, каматкарасана (поза собаки, которая танцует), осложненный выпад.



Пауэрлифтинг

Таскание "железа" перенапрягает мышцы пресса и препятствует оттоку крови от ног к сердцу. Это повышает давление крови в венах и приводит к повреждению их структуры.

Бег и велоспорт на длинные дистанции

Популярные сегодня марафоны, соревнования айронмен также вредят склонным к болезни венам. Длительные забеги, постоянные подъемы вверх, частые повороты или неровная поверхность могут ухудшить состояние ваших вен.

Лыжный спорт, теннис, походы в горы

Эти виды физической активности перегружают венозную систему ног.

Некоторые виды спорта вредны при варикозе (фото: pexels.com)

Ранее мы писали, что врач назвала топ-5 полезных видов спорта при варикозе.

Также мы публиковали 8 основных правил профилактики варикоза от доктора Комаровского.

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