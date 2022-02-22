Цими видами спорту не можна займатися при варикозі: може нашкодити

Всі вправи, що напружують м'язи живота, призводять до ускладнення відтоку крові від ніг до серця і підвищують навантаження на вени. Кров в них ще більше застоюється, а це тягне збільшення вен, погіршення естетичного вигляду і симптомів.

Тренажерний зал

Тільки невелика кількість вправ навантажує групи м'язів ізольовано та не залучає м'язи живота. Всі найпопулярніші вправи негативно впливають на ноги і шкодять венам.



Йога

Існує думка, що йога позитивно впливає на всі захворювання, але це не зовсім так. Багато вправ напружують м’язи живота на тривалий час і погіршують відтік крові від ніг.

До корисних вправ відносяться ті, які виконуються лежачи з підйомом ніг - вони знімають навантаження венозної системи, використовуючи роботу м’язів і силу гравітації. Наприклад, бокова скрутка, вірабхадрасана (воїн) III та II, каматкарасана (поза собаки, яка танцює), ускладнений випад.





Паверліфтинг

Тягання «заліза» перенапружує м’язи пресу та перешкоджає відтоку крові від ніг до серця. Це підвищує тиск крові у венах та призводить до пошкодження їх структури.



Біг і велоспорт на довгі дистанції

Популярні сьогодні марафони, змагання айронмен також шкодять схильним до хвороби венам. Тривалі забіги, постійні підйоми вгору, часті повороти або нерівна поверхня можуть погіршити стан ваших вен.



Лижний спорт, теніс, походи в гори

Ці види фізичної активності перевантажують венозну систему ніг.

Деякі види спорту шкідливі при варикозі (фото: pexels.com)