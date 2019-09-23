Этим знакам Зодиака сказочно повезет на неделе: прогноз астролога

Гороскоп 2019 на неделю составили астрологи. Специалисты рассказали, какие знаки Зодиака с 23 по 29 сентября ждет ошеломляющий успех в финансовой сфере, на работе и в любви. Также астрологи рассказали, что нужно делать, чтобы привлечь как можно больше удачи и сделать так, чтобы Фортуна была на вашей стороне.

Овен

Для Овнов начало недели будет удачным, хотя в первые дни есть риск растратить приличную сумму на нужды быта и семьи. Но это больше инвестиции. Отличные новости издалека придут во вторник или среду. В эти же дни большая вероятность хорошей встречи (личного или профессионального плана), которая поменяет вашу жизнь к лучшему! Выходные будут романтичными и благоприятными. Все, за что вы будете браться на этой неделе, - будет приносить вам не только моральное удовольствие, но и материальные блага.

Стрелец

Стрельцов ждет ошеломляющий успех во всех сферах деятельности. Главное, не зазвездиться. Особенно вы станете всем нужны, популярны и везучи в среду. На приличные деньги можно рассчитывать в четверг и пятницу. Правда, скорее всего, большая их часть уйдет на различные (но приятные) семейные нужды. Выходные пройдут в поездке или в кругу людей, приехавших издалека.

Водолей

Водолеи в первой половине недели решат важные задачи и встретятся с нужными и влиятельными людьми. Четверг и пятница спокойны - можно передохнуть и подготовиться к еще более отличному периоду, который начнется после новой Луны. Звезды на этой неделе сулят вам хорошую поддержку друзей или высокопоставленных персон. У одиноких Водолеев есть шанс на выходных познакомиться с очаровательным человеком, который легко может стать спутником по жизни.

Гороскоп с 23 по 29 сентября для всех знаков Зодиака

По словам астролога Татьяны Борщ, эта неделя пройдет при свете убывающей Луны. Очередное Новолуние произойдет в субботу, 28 сентября.

Звезды советуют всем знакам Зодиака завершить какие-то этапы в своих делах и обдумать планы на следующий лунный месяц.

Гороскоп удачи на неделю (коллаж РБК-Украина)

Неделя не обещает быть ровной - определенные сложности реальны и в первой половине понедельника, и в первой половине вторника. Среда и четверг - отличные дни, они удачны для стрижек, любых косметических процедур и даже для пластических операций. Пятница идеальна для бюджетных покупок, а суббота и воскресенье - для стильных стрижек и дорогого шоппинга.