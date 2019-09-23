Цим знакам Зодіаку казково пощастить на тижні: прогноз астролога

Гороскоп 2019 на тиждень склали астрологи. Фахівці розповіли, які знаки Зодіаку з 23 по 29 вересня чекає приголомшливий успіх у фінансовій сфері, на роботі і в любові. Також астрологи розповіли, що потрібно робити, щоб залучити як можна більше удачі і зробити так, щоб Фортуна була на вашій стороні.

Овен

Для Овнів початок тижня буде вдалим, хоча в перші дні є ризик витратити пристойну суму на потреби побуту і сім'ї. Але це більше інвестиції. Відмінні новини здалеку прийдуть у вівторок або середу. У ці ж дні велика ймовірність гарної зустрічі (особистого або професійного плану), яка змінить ваше життя на краще! Вихідні будуть романтичними і сприятливими. Все, за що ви будете братися на цьому тижні, - буде приносити не лише моральне задоволення, але і матеріальні блага.

Стрілець

Стрільців чекає приголомшливий успіх у всіх сферах діяльності. Головне, не вхопити зірку. Особливо ви станете всім потрібні, популярні і везучі в середу. На пристойні гроші можна розраховувати в четвер і п'ятницю. Правда, швидше за все, велика їх частина піде на різні (але приємні) сімейні потреби. Вихідні пройдуть в поїздці або в колі людей, які приїхали здалеку.

Водолій

Водолії у першій половині тижня вирішать важливі завдання і зустрінуться з потрібними і впливовими людьми. Четвер і п'ятниця спокійні - можна відпочити і підготуватися до ще більш відмінного періоду, який почнеться після нового Місяця. Зірки цього тижня обіцяють вам хорошу підтримку друзів або високопоставлених персон. У самотніх Водоліїв є шанс на вихідних познайомитися з чарівною людиною, яка легко може стати супутником по життю.

Гороскоп з 23 по 29 вересня для всіх знаків Зодіаку

За словами астролога Тетяни Борщ, цей тиждень пройде при світлі спадаючого Місяця. Черговий Молодик відбудеться у суботу, 28 вересня.

Зірки радять всім знакам Зодіаку завершити якісь етапи у своїх справах і обдумати плани на наступний місяць.

Гороскоп удачі на тиждень (колаж РБК-Україна)

Тиждень не обіцяє бути рівним - певні складнощі реальні і в першій половині понеділка, і в першій половині вівторка. Середа і четвер - відмінні дні, вони вдалі для стрижок, будь-яких косметичних процедур і навіть для пластичних операцій. П'ятниця ідеальна для бюджетних покупок, а субота і неділя - для стильних стрижок і дорогого шопінгу.