ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Астролог назвал знаки Зодиака, которые потеряют деньги в октябре

STYLERЖизнь    22.09.2019 - 08:08
Астролог назвал знаки Зодиака, которые потеряют деньги в октябре
Каким знакам Зодиака предстоит пережить денежную потерю (фото: коллаж: РБК-Украина)

Как знакам Зодиака избежать неприятностей - читайте в астрологическом прогнозе от Павла Глобы

Гороскоп для всех знаков Зодиака сулит некоторым представителям неприятности в виде денежных потерь. Подобным мнением поделился астролог Павел Глоба, который также рассказал, как можно избежать неприятных последствий.

Согласно астрологическому прогнозу специалиста по чтению звезд, финансовая удача может отвернуться в октябре от Раков, Львов и Водолеев.

В ближайшее время Ракам проще смириться с обстоятельствами., чем принимать скоропостижные решения. Далеко не все будет так, как хотелось бы, поэтому не стоит планировать ничего важного.

Единственное, что, по словам астролога, может хоть как-то помочь - это творческий подход к делу.

Астролог назвал знаки Зодиака, которые потеряют деньги в октябреКаким знакам Зодиака не повезет с финансами (коллаж: РБК-Украина)

Водолеям предстоит по-новому взглянуть на некоторые вещи. Возможно, вы пребывали в плену иллюзий и сейчас стоит снять розовые очки. Также важно пересмотреть отношение к работе. Ведь если ничего не предпринять, то могут возникнуть трудности с начальством.

Что касательно Львов - им могут грозить серьезные проблемы со здоровьем. Возможно, обострятся хронические заболевания. В любом случае, стоит серьезно отнестись даже к мелким недомоганиям, поскольку это может сказаться на карьерном росте, если вовремя не выявить проблему.

Ранее астролог назвал главных счастливчиков наступающего 2020 года и рассказал, в каком направлении лучше двигаться, чтобы сорвать куш в высокосном году.

Астролог назвал знаки Зодиака, которые очень разбогатеют в октябре Депрессия и безысходность: астролог назвал главных неудачников октября
Новости Украины гороскоп
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь