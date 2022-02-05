Этим знакам Зодиака в феврале будет непросто: кому грозят неприятности

Овен

Овны будут склонны к ошибкам в феврале. Их целеустремленность и упорство обычно восхищает окружающих, но в конце зимы эти качества не помогут добиться желаемого. Они будут пытаться сделать все по-своему, но потерпят поражение.

Каждое решение окажется неверным, если Овны будут продолжать использовать старые методы. В некоторых случаях стоит отпустить ситуацию, которая идет не так. Это поможет не разочароваться в собственных силах окончательно.

Скорпион

Представителям этого знака придется выйти из зоны комфорта. И совсем не для получения приятного и полезного опыта. В конце зимы они будут чувствовать себя опустошенными и несчастными, а пресловутый выход из комфорта будет сопровождаться чувством вины, неуверенностью, подавленностью.

Скорпионы будут винить себя в том, что происходит и будут склонны к тому, что их Вселенная за что-то наказывает. Начнут даже копаться в прошлом в поиске своих грехов, за которые теперь придется отвечать.

Весы

У Весов начнется период материальных проблем. В феврале им будет казаться, что количество неприятностей растет в геометрической прогрессии. Деньги будут просто утекать сквозь пальцы, и Весы будут к этому совсем не готовы.

Средства на затыкание дыр придется взять из личных накоплений. Астрологи советуют воздержаться от всех необязательных покупок и трат.