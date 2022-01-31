Таро-прогноз для всех знаков Зодиака на февраль 2022: для кого конец зимы станет волшебным
Гороскоп таро на февраль 2022 говорит о том, что конец зимы нужно провести продуктивно. Стоит подвести итоги, откорректировать планы и вооружиться оптимизмом и уверенностью для покорения новых вершин.
Что обещает таро-прогноз на февраль 2022 года всем знакам Зодиака, рассказали в материале Daylyhoro.
Овен
Умеренность, Император, Повешенный
В феврале Овнам нужно работать над собой, чтобы импульсивность не стала причиной неприятностей и проблем. Размеренно работайте, принимайте обдуманные решения и не идите на поводу у эмоций.
Ваша власть в феврале должна основываться на мудрых и непредвзятых решениях. Нужно действовать по плану и не начинать ничего нового прежде, чем не поставите точку в незавершенных делах.
Телец
Солнце, Смерть, Маг
У Тельцов в феврале будут безграничные возможности и можно смело выбирать новый путь, отдыхать и наслаждаться жизнью. Все ваши неприятности остались позади и теперь можно смело двигаться вперед.
Однако вам придется кое-что изменить и карты указывают на то, что пришла пора попрощаться со страхами и сомнениями. У вас ожидаются неизбежные перемены в жизни, и они будут к лучшему, если вы не станете сопротивляться.
Осуществить все задуманное вам поможет не только уверенность в победе, но и умение подстраиваться под обстоятельства. У вас получится проложить свой путь и выйти на новый уровень успеха.
Близнецы
Сила, Маг, Смерть
Не опускайте руки и настройтесь на оптимизм. Ваш успех уже близок и сейчас важно не уходить от намеченного пути. Ваша уверенность в себе и ответственность помогут достичь поставленной цели.
В феврале вы сможете по-новому организовать свою работу, испробовать новые навыки или идеи, а также использовать свои таланты для достижения невероятного успеха.
Для вашей жизни вам необходимо переродиться. Не отказывайтесь от перемен, которые придут к вам в конце месяца. Отпустите прошлое, чтобы не лишать себя новых возможностей.
Рак
Суд, Влюбленные, Императрица
Займитесь в начале февраля вопросами, которые связаны с вашей репутацией. У вас получится отстоять личное мнение, избавиться от манипуляторов и разрешить трудности. Сила воли вам поможет оставаться честными в решении споров.
В середине месяца вам придется больше времени уделить личной жизни. Возможно, конфликт в паре будет улажен, а одинокие – встретят новую любовь. Принимайте все решения самостоятельно и доверяйте собственному сердцу.
В конце месяца вас ждет развитие и рост. Постарайтесь не спешить и действовать мудро. Умейте вовремя остановиться и позаботиться об эмоциональном здоровье.
Лев
Императрица, Звезда, Император
Начало месяца станет благополучным. Доверяйте своей интуиции, обращайте внимание на знаки судьбы.
Помните, что мечты сбываются и поэтому в середине февраля вам не стоит сильно переживать за свои дела. Нужно только не спешить, не менять спонтанно планы и не отказываться от задуманного.
В конце месяца Львы получат новую власть, но удержать ее в руках будет непросто. Принимайте мудрые решения и не бойтесь попросить от помощи, чтобы уберечь себя от ошибок.
Дева
Иерофант, Колесо фортуны, Звезда
Придерживайтесь правил в начале февраля, чтобы не навредить репутации. Есть возможность получить расширение в любой сфере, но понадобится тщательный план с учетом первостепенных задач.
В середине месяца вероятны неожиданные события, на которые повлиять будет невозможно. Не паникуйте и следите за ситуацией. События вам подскажут, что нужно сделать.
В конце месяца есть все шансы воплотить в жизнь все свои мечты. Не предавайте свои идеалы, не сворачивайте с выбранного пути. Не спешите и принимайте взвешенные решения.
Весы
Влюбленные, Башня, Император
Начало месяца принесет кардинальные шаги в личной жизни – придется принять решение, которое освободит от проблем и принесет перемены. Отменить это решение будет уже невозможно, а значит – подумайте дважды.
В середине месяца в жизнь ворвутся перемены, которые уже давно назрели. Спрятаться за иллюзорным спокойствием не получится и придется посмотреть правде в глаза. Не сопротивляйтесь и ищите плюсы в данной ситуации.
Конец месяца принесет процветание. Вам придется принимать решения и опираться на логику, чтобы не испортить себе репутацию. Ожидается развитие в работе, в личной жизни. Будьте предельно внимательны, чтобы не упустить возможности.
Скорпион
Солнце, Сила, Маг
В начале периода появятся невероятные возможности, которые упустить просто нельзя. У вас есть шанс обзавестись полезными знакомствами, продвинуться по карьере и получить выгодный контракт.
В середине февраля будут новые победы и возможности. Не останавливайтесь в своем развитии, не опускайте руки из-за временных препятствий. Пользуйтесь своими знаниями и навыками, чтобы достичь победы и награды.
В конце месяца вам придется воплотить в жизнь что-то новое, чтобы достичь вершин. Записывайте новые идеи и мысли – это важно. Некоторые из них могут стать гениальным планом для развития бизнеса или получения высокого уровня доходов.
Стрелец
Император, Отшельник, Дьявол
У вас откроются новые возможности, которые быстро приведут вас к успеху. Придется действовать мудро, работать в команде и принимать важные решения. Исправления ошибок поможет достичь финансового благополучия.
Середина месяца принесет временное уединение и изоляцию, которые точно пойдут на пользу. У вас появится возможность отдохнуть, пересмотреть планы, исправить ошибки и отказаться от того, что не приносит пользы.
В конце месяца будьте готовы к борьбе с искушениями. Откажитесь от всего, что может вам навредить или затормозить. Прислушайтесь к внутреннему голосу, он убережет от проблем.
Козерог
Сила, Колесо фортуны, Влюбленные
Начало месяца принесет успех, но для этого придется вложить много времени и усилий. Награда будет и в денежном эквиваленте, поэтому стоит напрячься. Не берите на себя непосильную ношу и рассчитывайте силы так, чтобы не переутомляться.
Во второй декаде февраля все пойдет не по плану, но это необходимо для качественных изменений вашей жизни. Анализируйте события и извлекайте уроки, чтобы в будущем не повторять ошибки.
В конце месяца вам придется сделать важный выбор, возможно – в личной жизни. Вы окажетесь на развилке, где придется выбрать свой путь. Прислушивайтесь к своему сердцу.
Водолей
Маг, Дурак, Умеренность
Первая карта указывает на то, что Водолеи смогут изменить подход к делам или найти способ, который облегчит им жизнь за счет чего-то нового. Сложа руки сидеть не выйдет – вам нужна скорость реакции.
Главным врагом в середине месяца станет халатность. Не теряйте бдительность и не перекладывайте ничего на чужие плечи даже в том случае, если вам кажется, что все идет удачно.
К концу месяца обретете спокойствие. Не торопитесь с выводами, принимайте решения умом, а не по воле случая. Успех вам гарантирован, если вы будете внимательны к деталям и не будете откладывать все в долгий ящик.
Рыбы
Император, Умеренность, Отшельник
В начале месяца действуйте активно, не забывайте об ответственности. У вас есть шансы вырасти в деловой среде, завоевать авторитет или получить должность мечты.
В середине месяца не меняйте резко планы, не поддавайтесь на уговоры. Вам нужно замедлиться, чтобы успеть все сделать в срок и не наделать ошибок.
Конец зимы стоит провести в одиночестве, потратить время на себя. Возьмите паузу, чтобы восстановить силы, позаботиться о здоровье или сменить имидж.
Напомним, ранее мы писали о том, что ждет все знаки Зодиака в период с 31 января по 6 февраля.
А также мы рассказывали о том, какие даты в феврале будут благоприятные, а какие – неудачные для дел.