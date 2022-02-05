Цим знакам Зодіаку в лютому буде непросто: кому загрожують неприємності

Овен

Овни будуть схильні до помилок в лютому. Їх цілеспрямованість і завзятість зазвичай захоплює оточуючих, але в кінці зими ці якості не допоможуть домогтися бажаного. Вони будуть намагатися зробити все по-своєму, але зазнають поразки.

Кожне рішення виявиться невірним, якщо Овни будуть продовжувати використовувати старі методи. У деяких випадках варто відпустити ситуацію, яка йде не так. Це допоможе не розчаруватися у власних силах остаточно.

Скорпіон

Представникам цього знака доведеться вийти із зони комфорту. І зовсім не для отримання приємного і корисного досвіду. В кінці зими вони будуть відчувати себе спустошеними та нещасними, а горезвісний вихід з комфорту буде супроводжуватися почуттям провини, невпевненістю, пригніченістю.

Скорпіони будуть звинувачувати себе в тому, що відбувається і будуть схильні до того, що їх Всесвіт за щось карає. Почнуть навіть копатися в минулому в пошуку своїх гріхів, за які тепер доведеться відповідати.

Терези

У Терезів почнеться період матеріальних проблем. У лютому їм буде здаватися, що кількість неприємностей зростає в геометричній прогресії. Гроші будуть просто витікати крізь пальці, і Терези будуть до цього зовсім не готові.

Кошти на затикання дірок доведеться взяти з особистих накопичень. Астрологи радять утриматися від усіх необов'язкових покупок і витрат.