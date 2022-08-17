Этим женщинам и мужчинам труднее всего найти любовь. Кто они и в чем проблема

Речь идет об умных, высокоинтеллектуальных людях

Действительно,

Для них важна независимость

Умные люди придают большое значение своей независимости как в плане душевного состояния, образа мышления, так и в повседневной жизни.

Дело не в том, что они не влюблены в своего партнера, но их потребность в независимости не исчезает, когда они объединяются.

Это может создать определенное напряжение, особенно когда пара решает жить вместе. Чтобы построить прочные долгосрочные отношения, важно, чтобы партнер умного человека просто понимал, что им нужно пространство и время наедине.

Они не спешат связывать себя узами брака

Когда умные люди одиноки, это обычно не сознательное решение с их стороны, которое может заставить их выглядеть холодными и отстраненными.

На самом деле это потому, что они привыкли принимать взвешенные решения и никогда не объединяются по неправильным причинам.

Они не могут перестать все анализировать

У умных людей мозг работает непрерывно. Очень часто они все анализируют и постоянно думают, что может осложнить их отношения, взвешивают все "за" и "против".

Любовь надо чувствовать, и не стоит делать из этого что-то рациональное. Однако иногда самые умные люди склонны быть более взвешенными, что мешает им отдаться чувствам.

Они очень осторожны

Умным людям очень трудно поверить в концепцию любви с первого взгляда. Это не потому, что в них нет и капли романтизма, а потому, что они помнят боль прошлого гораздо лучше других.

Поэтому они, как правило, более осторожны, чтобы не воспроизводить ошибки или страдания прошлого.

Они выбирают профессиональную жизнь

Умные люди часто кажутся более заинтересованными в своей профессиональной карьере, чем в своей любовной жизни.

Эти люди часто чувствуют, что их не понимают в отношениях, поэтому их карьера и профессиональная жизнь часто являются лучшим убежищем. Это позволяет им чувствовать себя хорошо, ценить и чувствовать удовлетворение от успеха.