Какие черты присущи высокоинтеллектуальным людям. Проверьте себя

Высокоинтеллектуальные люди могут порой казаться чудаками, но это только для окружающих. Предлагаем вам проверить себя: может, привычка говорить с собой и любовь к котикам указывает на то, что вы умнее других?

Об этом рассказал американский писатель Алекс Ферман для сайта Quora .

Они часто (но не всегда) запинаются на словах и имеют плохой почерк. Умным людям бывает трудно успевать за своими идеями, а их руки могут не успевать за мыслями.

Большинство из них - любители кошек. Исследование показало, что социальные навыки любителей собак более продвинуты, но любители кошек получили более высокие баллы по маркерам интеллекта.

Они часто ведут односторонние разговоры. У умных людей в голове крутится множество мыслей. Произносить их вслух - это способ их организовать.

Они беспорядочные и неорганизованные. Исследование, проведенное в Университете Миннесоты, показывает, что умным людям свойственна неряшливость в быту.

"Если беспорядок на столе означает беспорядок в голове, то что же тогда означает пустой стол?"- это выражение приписывают Альберту Эйнштейну.

Умные люди не слишком любят общаться. Люди с более высоким IQ, как правило, становятся менее счастливыми, чем больше они общаются с другими.

У них хорошее чувство юмора. Считается, что ю мор - отличный показатель интеллекта.

Они любят читать. Умные люди любят читать из-за своей любознательности. Они заинтересованы в понимании других людей, языков, существ, истории и мира в целом.