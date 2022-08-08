ua ru
Пн, 08 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Какие черты присущи высокоинтеллектуальным людям. Проверьте себя

Новина українською →
Понедельник 08 августа 2022 19:51
Какие черты присущи высокоинтеллектуальным людям. Проверьте себя Фото: какие черты свойственны умным людям (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Высокоинтеллектуальные люди могут порой казаться чудаками, но это только для окружающих. Предлагаем вам проверить себя: может, привычка говорить с собой и любовь к котикам указывает на то, что вы умнее других?

Об этом рассказал американский писатель Алекс Ферман для сайта Quora.

Они часто (но не всегда) запинаются на словах и имеют плохой почерк. Умным людям бывает трудно успевать за своими идеями, а их руки могут не успевать за мыслями.

Большинство из них - любители кошек. Исследование показало, что социальные навыки любителей собак более продвинуты, но любители кошек получили более высокие баллы по маркерам интеллекта.

Они часто ведут односторонние разговоры. У умных людей в голове крутится множество мыслей. Произносить их вслух - это способ их организовать.

Они беспорядочные и неорганизованные. Исследование, проведенное в Университете Миннесоты, показывает, что умным людям свойственна неряшливость в быту.

"Если беспорядок на столе означает беспорядок в голове, то что же тогда означает пустой стол?"- это выражение приписывают Альберту Эйнштейну.

Умные люди не слишком любят общаться. Люди с более высоким IQ, как правило, становятся менее счастливыми, чем больше они общаются с другими.

У них хорошее чувство юмора. Считается, что юмор - отличный показатель интеллекта.

Они любят читать. Умные люди любят читать из-за своей любознательности. Они заинтересованы в понимании других людей, языков, существ, истории и мира в целом.

Они способны принять свои ограничения. Гениальные люди знают и действуют в своих пределах, и они без проблем признают, что они чего-то не знают, ведь умеют критически мыслить.

Ранее мы писали, что такое бодишейминг, газлайтинг, лукизм и еще 7 новых терминов, которые стоит знать каждому.

Также сообщалось, что женщины с такой особенностью внешности - самые одинокие.

Читайте РБК-Украина в Google News
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь