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Цим способом можна вивести будь-які плями з одягу: навіть ручку і зеленку

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Неділя 11 вересня 2022 18:00
Цим способом можна вивести будь-які плями з одягу: навіть ручку і зеленку Фото: Як вивести плями з одягу будь-якої складності (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Забруднили одяг складними плямами? Це не проблема, якщо скористатися особливим способом та універсальним засобом для прання та чищення.

Як вивести плями будь-якої складності - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Візьмемо до прикладу плями від кави, ручки та зеленки.

Покрокова інструкція

Підкладіть під пляму неглибоку тарілку.

Насипте трохи перкарбонату натрію.

Цим способом можна вивести будь-які плями з одягу: навіть ручку і зеленку

Залийте теплою водою, перемішайте.

Цим способом можна вивести будь-які плями з одягу: навіть ручку і зеленку

Почекайте хвилин зо 20. Від плями не залишиться і сліду.

Цим способом можна вивести будь-які плями з одягу: навіть ручку і зеленку

Що таке перкарбонат натрію?

Це кисневий пральний відбілювач - компонент, який входить до складу майже всіх пропонованих на ринку порошкових відбілювачів. Тільки в складі його зазвичай 10-15%, а решта - пави, оптичні відбілювачі, інша хімія.

Тобто, фактично, сучасні відбілювачі - це перкарбонат натрію і концентрований пральний порошок. Промислові виробництва інакше називають його персоль.

Раніше ми писали, як позбутися будь-яких плям на стінах засобами, що завжди під рукою.

Також читайте, як почистити килими від плям домашнім копійчаним засобом.

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