Этим б/у авто чаще всего доверяют украинцы: свежий рейтинг

Эксперты опубликовали свежий рейтинг автомобилей с пробегом, которым чаще всего доверяют украинцы.
Об этом сообщает ресурс AutoRia.
Специалисты сообщают, что в марте 2021 спрос на автомобили в Украине вырос, причем не только на новые машины, но и на авто с пробегом.
Так, в первый месяц весны было продано 76 500 авто с пробегом. А вот месяцем ранее - в феврале - украинцы купили 63 000 автомобилей, в январе - 65 000 авто.
Ранее эксперты также назвали самые надежные б/у авто из США, которые чаще всего выбирают украинцы.
Кроме того водителям рассказали, когда моторное масло нужно менять раньше положенного.