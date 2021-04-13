UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Этим б/у авто чаще всего доверяют украинцы: свежий рейтинг

Автор: Светлана Мащенко

Эксперты опубликовали свежий рейтинг автомобилей с пробегом, которым чаще всего доверяют украинцы.

Об этом сообщает ресурс AutoRia.

Специалисты сообщают, что в марте 2021 спрос на автомобили в Украине вырос, причем не только на новые машины, но и на авто с пробегом.

Так, в первый месяц весны было продано 76 500 авто с пробегом. А вот месяцем ранее - в феврале - украинцы купили 63 000 автомобилей, в январе - 65 000 авто.

Топ самых популярных авто в марте 2021:

  • Toyota RAV4
  • Kia Sportage
  • Volkswagen Touareg
  • Mercedes-Benz G-Class
  • Hyundai Tucson
  • Renault Megane
  • Skoda Octavia A5
  • Audi A6
  • Ford Focus
  • Toyota Camry

Ранее эксперты также назвали самые надежные б/у авто из США, которые чаще всего выбирают украинцы.

Кроме того водителям рассказали, когда моторное масло нужно менять раньше положенного.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины автомобили
Читайте также
Как тебе такое Илон Маск? Украинец создал электрический "Запорожец"
Стало известно, какие автомобили чаще всего покупали украинцы: потратили 660 млн долларов
Прогноз погоды