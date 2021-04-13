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Цим вживаним авто найчастіше довіряють українці: свіжий рейтинг

Новость на русском → Вівторок 13 квітня 2021 10:40
Цим вживаним авто найчастіше довіряють українці: свіжий рейтинг Фото: Названі авто, які найчастіше обирають українці (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Експерти опублікували свіжий рейтинг автомобілів з пробігом, яким найчастіше довіряють українці.

Про це повідомляє ресурс AutoRia.

Фахівці повідомляють, що в березні 2021 попит на автомобілі в Україні виріс, причому не тільки на нові машини, але і на авто з пробігом.

Так, в перший місяць весни було продано 76 500 авто з пробігом. А ось місяцем раніше - в лютому - українці купили 63 000 автомобілів, у січні - 65 000 авто.

Топ найпопулярніших авто в березні 2021:

  • Toyota RAV4
  • Kia Sportage
  • Volkswagen Touareg
  • Mercedes-Benz G-Class
  • Hyundai Tucson
  • Renault Megane
  • Skoda Octavia A5
  • Audi A6
  • Ford Focus
  • Toyota Camry

Раніше експерти також назвали найнадійніші б/у авто з США які найчастіше обирають українці.

Крім того, водіям розповіли, коли моторну оливу потрібно міняти раніше, ніж треба.

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