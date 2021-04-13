Цим вживаним авто найчастіше довіряють українці: свіжий рейтинг

Фахівці повідомляють, що в березні 2021 попит на автомобілі в Україні виріс, причому не тільки на нові машини, але і на авто з пробігом.

Так, в перший місяць весни було продано 76 500 авто з пробігом. А ось місяцем раніше - в лютому - українці купили 63 000 автомобілів, у січні - 65 000 авто.

Топ найпопулярніших авто в березні 2021: