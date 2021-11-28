На этих вещах и услугах женщины экономить не должны: список вас удивит

Отказать себе в покупке пятой помады, двенадцатого свитера или десятой паре туфель – иногда стоит. Однако покупка жизненно важных вещей и трата денег на некоторые услуги – очень важна.

Матрас

Он должен быть качественным, крепким и удобным. От качества сна женское здоровье очень зависит и сон на неудобном спальном месте приводит к появлению хронических заболеваний.

Качественная вещь прослужит довольно долго, поэтому покупка дорого матраса – это инвестирование в здоровье.

Термобелье

Хороший комплект термобелья стоит недешево. Но этот предмет – залог хорошего женского здоровья и самочувствия.

Самые лучшие комплекты – из шерсти, флиса и качественной синтетики. Такая одежда зимой поможет сохранить тепло и спасет от многих заболеваний.

Вода

Женщине очень важно пить чистую воду. Это помогает сохранить красоту и здоровье. Пить воду из-под крана, даже кипяченую – не стоит.

В доме должен быть качественный фильтр или запас хорошей, очищенной от всякой химии, воды в бутылках.

Сладкое

Не стоит покупать себе огромные торты или печенье килограммами. Но вот качественный шоколад, пирожное из домашней кондитерской, фруктовый салат – такое баловство стоит себе позволять, даже если вы сидите на строгой диете.

Парикмахерская

Найти своего мастера не так уж и легко, но использовать дешевые краски и средства для волос, а также забывать о стрижках – это намного хуже.

Перестаньте заниматься экспериментами с подругами и мамами. Дешевые средства и краски убивают ваши волосы и могут вызвать аллергию.

Раз в сезон потратьте необходимую сумму на укладку, стрижку и окрашивание хорошими красками в салоне.

Медицинское обслуживание

Женщина должна относиться к своему здоровью очень внимательно и не стоит жалеть средства на специалистов.

Это касается гинеколога, дантиста, маммолога. Обязательно раз в полгода-год сдавайте все анализы и покупайте необходимые препараты и витамины.

Косметика

Некачественная косметика быстро осыпается, портит кожу и вызывает аллергические реакции. Пусть у вас будет минимальный набор косметики, но качественной и дорогой.

Гигиена

Сейчас разработано много гигиенических средств для женщин. Они созданы для облегчения жизни и здоровья. Прокладки, тампоны, салфетки и другие средства должны быть хорошего качества, так как контактируют с самой нежной интимной зоной.

А дешевые средства неизвестных производителей могут вызвать молочницу, синдром токсического шока, испортить настроение и навредить микрофлоре.

Обувь

Женская обувь должна быть качественной, так как очень важно беречь ноги от варикоза и тромбофлебита.

Неправильно подобранная пара из дешевых материалов будет быстро терять свой внешний вид, деформировать стопу, приносить вред позвоночнику и суставам. Лучше одна-две пары дорогой обуви, чем десяток дешевых.

Время для себя

Современные женщины постоянно экономят время для себя. Работа, дом, дети, муж, семья – и так целыми днями. Иногда нужно отодвинуть в сторону все важные дела и набрать ванну с солью.

Или сделать новую маску и полежать с книгой. Обычно все эти маленькие радости отодвигаются на "потом", которое не наступает никогда.

Выделите себе ежедневно полчаса и занимайтесь только тем, чем вы хотите: прогулка, чтение книги, уход за собой, вышивка или рисование. Занятие должно вас радовать, помогать отдохнуть и переключить ваше внимание и эмоции.