На цих речах і послугах жінки економити не повинні: список вас здивує

Відмовити собі в покупці п'ятої помади, дванадцятого светра або десятої пари туфель – іноді варто. Однак покупка життєво важливих речей і трата грошей на деякі послуги – дуже важлива.

Матрац

Він повинен бути якісним, міцним і зручним. Від якості сну жіноче здоров'я дуже залежить і сон на незручному спальному місці призводить до появи хронічних захворювань.

Якісна річ прослужить досить довго, тому покупка дорого матраца – це інвестування в здоров'я.

Термобілизна

Хороший комплект термобілизни коштує недешево. Але цей предмет - запорука гарного жіночого здоров'я і самопочуття.

Найкращі комплекти - з вовни, флісу і якісної синтетики. Такий одяг взимку допоможе зберегти тепло і врятує від багатьох захворювань.

Вода

Жінці дуже важливо пити чисту воду. Це допомагає зберегти красу і здоров'я. Пити воду з – під крана, навіть кип'ячену - не варто.

У будинку повинен бути якісний фільтр або запас хорошою, очищеної від будь-якої хімії, води в пляшках.

Солодке

Не варто купувати собі величезні торти або печиво кілограмами. Але ось якісний шоколад, тістечко з домашньої кондитерської, фруктовий салат – таке пустощі варто собі дозволяти, навіть якщо ви сидите на суворій дієті.

Перукарня

Знайти свого майстра не так вже й легко, але використовувати дешеві фарби та засоби для волосся, а також забувати про стрижки – це набагато гірше.

Перестаньте займатися експериментами з подругами та мамами. Дешеві засоби та краски вбивають ваше волосся і можуть викликати алергію.

Раз в сезон витратьте необхідну суму на укладку, стрижку і фарбування хорошими фарбами в салоні.

Медичне обслуговування

Жінка повинна ставитися до свого здоров'я дуже уважно і не варто шкодувати кошти на фахівців.

Це стосується гінеколога, дантиста, мамолога. Обов'язково раз на півроку-рік здавайте всі аналізи та купуйте необхідні препарати й вітаміни.

Косметика

Неякісна косметика швидко обсипається, псує шкіру і викликає алергічні реакції. Нехай у вас буде мінімальний набір косметики, але якісної та дорогої.

Гігієна

Зараз розроблено багато гігієнічних засобів для жінок. Вони створені для полегшення життя і здоров'я. Прокладки, тампони, серветки та інші засоби повинні бути хорошої якості, оскільки контактують з найніжнішою інтимною зоною.

А дешеві засоби невідомих виробників можуть викликати молочницю, синдром токсичного шоку, зіпсувати настрій і нашкодити мікрофлорі.

Взуття

Жіноче взуття повинна бути якісним, оскільки дуже важливо берегти ноги від варикозу і тромбофлебіту.

Неправильно підібрана пара з дешевих матеріалів буде швидко втрачати свій зовнішній вигляд, деформувати стопу, приносити шкоду хребту і суглобам. Краще одна-дві пари дорогого взуття, ніж десяток дешевих.

Час для себе

Сучасні жінки постійно економлять час для себе. Робота, будинок, діти, чоловік, сім'я – і так цілими днями. Іноді потрібно відсунути в сторону всі важливі справи та набрати ванну з сіллю.

Або зробити нову маску і полежати з книгою. Зазвичай всі ці маленькі радості відсуваються на "потім", яке не настає ніколи.

Виділіть собі щодня пів години та займайтеся тільки тим, чим ви хочете: прогулянка, читання книги, догляд за собою, вишивка або малювання. Заняття повинно вас радувати, допомагати відпочити та переключити вашу увагу й емоції.