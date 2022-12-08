При этих симптомах ОРВИ сразу вызывайте скорую: запомните их

Як запобігти ГРВІ

За словами експертів, ГРВІ вбиває майже 2 млн осіб на рік. Це четверта за поширеністю причина смерті у світі. Пневмококова пневмонія і сезонний грип залишаються основними проявами ГРВІ.

Щоб попередити вірусні інфекції, необхідно:

регулярно мити руки або використовувати антисептик;

правильно використовувати захисну маску;

дотримуватися гігієни кашлю та чхання;

уникати великих скупчень людей;

дотримуватися фізичної дистанції;

робити щеплення проти інфекцій.

Однак, якщо ж ви все-таки захворіли на ГРВІ, то важливо правильно собі допомогти:

не призначайте собі ліки, особливо - антибіотики;

уникайте контактів з людьми;

провітрюйте приміщення;

пийте багато рідини;

відпочивайте;

слідкуйте за температурою;

зверніться до лікаря, якщо є така можливість.

В разі підвищення температури тіла лікарі радять:

температуру збивайте, якщо вона у дітей досягає 38 градусів, у дорослих - 38,5;

для зняття лихоманки використовуйте парацетамол або профермент. Але не ацетилсаліцилову кислоту;

після прийому ліків температура не повинна падати відразу ж – зниження на десяті градуси означає, що ліки працюють;

якщо температура не падає, це може вказувати на недостатнє вживання рідини або на неправильно розраховану дозу ліків;

не потрібно загортатися в ковдру, щоб "пропотіти", це небезпечно;

чи не натирайте себе і дитини алкоголем або оцтом, щоб збити температуру. Краще обтертися звичайною водою.

Коли потрібно негайно викликати швидку

Важливо відразу телефонувати на 103, якщо виникли такі небезпечні симптоми: