При цих симптомах ГРВІ одразу викликайте швидку: запам'ятайте їх

Как предотвратить ОРВИ

По словам экспертов, ОРВИ убивает почти 2 млн человек в год. Это четвертая по распространенности причина смерти в мире. Пневмококковая пневмония и сезонный грипп остаются основными проявлениями ОРВИ.

Чтобы предупредить вирусные инфекции, необходимо:

регулярно мыть руки или использовать антисептик;

правильно использовать защитную маску;

соблюдать гигиену кашля и чихание;

избегать больших скоплений людей;

соблюдать физическую дистанцию;

делать прививки против инфекций.

Однако, если вы все-таки заболели на ОРВИ, то важно правильно себе помочь:

не назначайте себе лекарство, особенно - антибиотики;

избегайте контактов с людьми;

проветривайте помещение;

пейте много жидкости;

отдыхайте;

следите за температурой;

обратитесь к врачу, если есть такая возможность.

В случае повышения температуры тела врачи советуют:

температуру взбивайте, если она у детей достигает 38 градусов, у взрослых - 38,5;

для снятия лихорадки используйте парацетамол или профермент. Но не ацетилсалициловую кислоту;

после приема лекарства температура не должна падать сразу - снижение на десятые градусы означает, что лекарство работает;

если температура не падает, это может указывать на недостаточное употребление жидкости или неправильно рассчитанную дозу лекарства;

не нужно заворачиваться в одеяло, чтобы "пропотеть", это опасно;

не натирайте себя и ребенка алкоголем или уксусом, чтобы сбить температуру. Лучше обтереться обыкновенной водой.

Когда нужно немедленно вызвать скорую

Важно сразу звонить на 103, если возникли следующие опасные симптомы: