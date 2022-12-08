RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

При цих симптомах ГРВІ одразу викликайте швидку: запам'ятайте їх

Что делать при ОРВИ (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Зимой из-за понижения температуры важно заботиться о своем здоровье и предотвратить возникновение острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Также нужно знать о симптомах ОРВИ, при которых следует немедленно вызвать скорую.

Об этом сообщили на сайте Министерства здравоохранения.

Как предотвратить ОРВИ

По словам экспертов, ОРВИ убивает почти 2 млн человек в год. Это четвертая по распространенности причина смерти в мире. Пневмококковая пневмония и сезонный грипп остаются основными проявлениями ОРВИ.

Чтобы предупредить вирусные инфекции, необходимо:

  • регулярно мыть руки или использовать антисептик;
  • правильно использовать защитную маску;
  • соблюдать гигиену кашля и чихание;
  • избегать больших скоплений людей;
  • соблюдать физическую дистанцию;
  • делать прививки против инфекций.

Однако, если вы все-таки заболели на ОРВИ, то важно правильно себе помочь:

  • не назначайте себе лекарство, особенно - антибиотики;
  • избегайте контактов с людьми;
  • проветривайте помещение;
  • пейте много жидкости;
  • отдыхайте;
  • следите за температурой;
  • обратитесь к врачу, если есть такая возможность.

В случае повышения температуры тела врачи советуют:

  • температуру взбивайте, если она у детей достигает 38 градусов, у взрослых - 38,5;
  • для снятия лихорадки используйте парацетамол или профермент. Но не ацетилсалициловую кислоту;
  • после приема лекарства температура не должна падать сразу - снижение на десятые градусы означает, что лекарство работает;
  • если температура не падает, это может указывать на недостаточное употребление жидкости или неправильно рассчитанную дозу лекарства;
  • не нужно заворачиваться в одеяло, чтобы "пропотеть", это опасно;
  • не натирайте себя и ребенка алкоголем или уксусом, чтобы сбить температуру. Лучше обтереться обыкновенной водой.

Когда нужно немедленно вызвать скорую

Важно сразу звонить на 103, если возникли следующие опасные симптомы:

  • одышка;
  • сыпь на коже;
  • кровохарканье;
  • синий оттенок кожи;
  • рвота или понос;
  • боль в груди;
  • снижение давления;
  • аритмия;
  • нарушение сознания;
  • судороги.

Ранее Комаровский рассказывал, нужно ли при ОРВИ лежать в постели.

Также мы писали, как нельзя лечить ОРВИ, чтобы не навредить здоровью.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОРВИГрипппростуда