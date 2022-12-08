При цих симптомах ГРВІ одразу викликайте швидку: запам'ятайте їх

Зимой из-за понижения температуры важно заботиться о своем здоровье и предотвратить возникновение острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Также нужно знать о симптомах ОРВИ, при которых следует немедленно вызвать скорую.
Об этом сообщили на сайте Министерства здравоохранения.
Как предотвратить ОРВИ
По словам экспертов, ОРВИ убивает почти 2 млн человек в год. Это четвертая по распространенности причина смерти в мире. Пневмококковая пневмония и сезонный грипп остаются основными проявлениями ОРВИ.
Чтобы предупредить вирусные инфекции, необходимо:
регулярно мыть руки или использовать антисептик;
правильно использовать защитную маску;
соблюдать гигиену кашля и чихание;
избегать больших скоплений людей;
соблюдать физическую дистанцию;
делать прививки против инфекций.
Однако, если вы все-таки заболели на ОРВИ, то важно правильно себе помочь:
не назначайте себе лекарство, особенно - антибиотики;
избегайте контактов с людьми;
проветривайте помещение;
пейте много жидкости;
отдыхайте;
следите за температурой;
обратитесь к врачу, если есть такая возможность.
В случае повышения температуры тела врачи советуют:
температуру взбивайте, если она у детей достигает 38 градусов, у взрослых - 38,5;
для снятия лихорадки используйте парацетамол или профермент. Но не ацетилсалициловую кислоту;
после приема лекарства температура не должна падать сразу - снижение на десятые градусы означает, что лекарство работает;
если температура не падает, это может указывать на недостаточное употребление жидкости или неправильно рассчитанную дозу лекарства;
не нужно заворачиваться в одеяло, чтобы "пропотеть", это опасно;
не натирайте себя и ребенка алкоголем или уксусом, чтобы сбить температуру. Лучше обтереться обыкновенной водой.
Когда нужно немедленно вызвать скорую
Важно сразу звонить на 103, если возникли следующие опасные симптомы: