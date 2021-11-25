Комаровский рассказал, нужно ли при ОРВИ лежать в постели
Если вы заболели ОРВИ - вам лучше не ходить на работу и в людные места, но оставаться при этом дома в постели - необязательно.
Об этом сообщил заслуженный врач доктор Комаровский на телеканале "Украина".
Как лечить ОРВИ
Для лечения ОРВИ человеку нужен свежий и влажный воздух, много питья и теплая одежда. Не нужно закрывать все окна и лежать в постели, если вы чувствуете себя нормально. Такие принципы лечения озвучивает медик.
Если вам очень плохо - примите парацетамол или ибупрофен.
"При ОРВИ, а также при любых болезнях дыхательных путей, если вы находитесь в горизонтальном положении, то это очень сильно влияет на объем дыхательных движений. То есть легкие в горизонтальном положении расправляются намного меньше и поэтому дышать тяжелее", - сообщил врач.
По словам Комаровского, когда человек постоянно меняет положение тела и дышит полной грудью, а не лежит, выздоровление приходит намного быстрее.
"Когда нет постельного режима, тогда вероятность осложнений, связанных с недостаточной вентиляцией легких, намного меньше", - отметил медик.
Не ходите на работу при ОРВИ
Если у вас ОРВИ, то постельный режим не нужен, но на работу ходить не стоит, чтобы не заразить окружающих. Не подвергайте людей риску заболеть, уточняет Комаровский.
Как мы ранее писали, Комаровский рассказал, какое отношение имеет лук и чеснок к профилактике ОРВИ и COVID.