Комаровский рассказал, нужно ли при ОРВИ лежать в постели

Если вы заболели ОРВИ - вам лучше не ходить на работу и в людные места, но оставаться при этом дома в постели - необязательно.

Об этом сообщил заслуженный врач доктор Комаровский на телеканале "Украина".

Как лечить ОРВИ

Для лечения ОРВИ человеку нужен свежий и влажный воздух, много питья и теплая одежда. Не нужно закрывать все окна и лежать в постели, если вы чувствуете себя нормально. Такие принципы лечения озвучивает медик.

Если вам очень плохо - примите парацетамол или ибупрофен.

"При ОРВИ, а также при любых болезнях дыхательных путей, если вы находитесь в горизонтальном положении, то это очень сильно влияет на объем дыхательных движений. То есть легкие в горизонтальном положении расправляются намного меньше и поэтому дышать тяжелее", - сообщил врач.

По словам Комаровского, когда человек постоянно меняет положение тела и дышит полной грудью, а не лежит, выздоровление приходит намного быстрее.

"Когда нет постельного режима, тогда вероятность осложнений, связанных с недостаточной вентиляцией легких, намного меньше", - отметил медик.

Не ходите на работу при ОРВИ

Если у вас ОРВИ, то постельный режим не нужен, но на работу ходить не стоит, чтобы не заразить окружающих. Не подвергайте людей риску заболеть, уточняет Комаровский.