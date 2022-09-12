Об этих необычных применениях мультиварки вы точно не знали: в ней можно сварить что угодно

В частности, дома стоит иметь две чаши для мультиварки, одну использовать для приготовления пищи, другую - для бытовых экспериментов.

Можно сварить мыло или свечи

Для изготовления натурального душистого мыла, нужно наполнить ⅓ чашки мыльной щелочи, добавить воду и кокосовое или оливковое масло.

Далее чашу поставить в мультиварку и варить 2-3 часа при температуре 60 градусов. После этого все нужно поместить в формочки для мыла. Такой же трюк работает со свечами: нужно растопить воск в мультиварке, добавить ароматическое масло и перелить в форму.

Удалит неприятный запах и увлажнит воздух

Чтобы избавиться от неприятного запаха на кухне, нужно заполнить чашу на ⅔ водой, добавить немного масла апельсина и положить нарезанные цитрусы.

После этого необходимо выставить медленный режим и наслаждаться ароматом. Для увлажнения нужно проделать такой же фокус, только вместо цитрусовых капнуть масло эвкалипта.

Бальзам для губ

Чтобы сделать натуральный бальзам для губ, понадобится пчелиный воск, кокосовое и миндальное масло в равной пропорции. Необходимо растопить все ингредиенты и разлить в формочки.

Крем для тела

Чтобы сделать такое средство, нужно растопить в мультиварке пчелиный воск, оливковое и кокосовое масло и добавить жидкий витамин Е. Все нужно варить, пока консистенция не загустеет. Такой крем защищает от неблагоприятных погодных условий, помогает при укусах комаров и ожогах.

Пластилин

Безопасный пластилин для детей можно сделать всего за 30 минут. Достаточно поместить в чашу мультиварки: муку, кукурузный крахмал, винный камень, соль, пищевой краситель, подсолнечное масло и проварить. После этого нужно достать массу и дождаться полного остывания.