Эксперты рассказали, что ни в коем случае нельзя делать с моющим средством

Часто хозяйки используют моющее средство не только для мытья посуды. Также они могут очищать им пол и даже мыть автомобили.

Однако, как оказалось не все можно делать с моющим средством. О семи запретах сообщает The Kitchn .

Не смешивайте с отбеливателем

Эксперты говорят, что никогда нельзя смешивать очистительные средства. Причина в том, что некоторые комбинации могут быть токсичными. Поэтому никогда не смешивайте мыло для мытья посуды с отбеливателем, аммиаком или любым другим моющим средством.

Не мойте им чугунную сковородку

Мыть чугунную сковороду мылом для посуды вполне нормально, но этого не следует делать. Все потому, что это средство смывает защитный слой с поверхности.

Вместо этого эксперты советуют использовать масло и соль.

Не мойте мылом кофеварку

Часто кофеварка загрязняется внутри. Однако, если ее мыть мылом, то можно нарушить баланс вкуса кофе.

Производители рекомендуют очищать простой водой.

Не кладите в посудомоечную машину моющее средство

У вас может возникнуть соблазн положить мыло для посуды в посудомоечную машину, если у вас закончится средство для мытья посуды. Однако, этого делать не стоит.

Несмотря на то, что они оба очищают посуду, их формулы совершенно разные, а смесь мыла для мытья посуды может повредить машину или, по крайней мере, привести к тому, что из вашей посудомоечной машины выползают много пузырьков.

Не кладите в стиральную машинку

Мыло для посуды не предназначено для работы в вашей стиральной машине. Его можно использовать для точечной очистки более прочных тканей (но не деликатных). Это может привести к образованию больше пены, чем ваша машина может справиться.

Не мойте им автомобиль

Краска ваш автомобиля выглядит сильной, но на самом деле он слаба против моющего средства. Если использовать моющее средство, то можно избавиться от финишного покрытия, сделав его более уязвимым.

Вместо этого приобретите специальное средство для чистки автомобиля.

Избегайте лица

В сети можно увидеть немало утверждений, что жидкость для мытья посуды помогает избавиться от прыщей. Они не только не действенны, но и вредны для здоровья.

Моющее средство является очень агрессивным веществом, которое точно не предназначено для кожи лица. Вы не только можете сильно высушить ее, но и получить аллергическую реакцию.