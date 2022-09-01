Про ці функції посудомийної машини ви ще не знали: може очистити будь-що

Для багатьох людей посудомийна машина залишається одним з основних елементів кухонного обладнання. Більшість не знає, що вона призначена не тільки для миття посуду і столових приборів. Як виявилось, посудомийна машина абсолютно універсальна.

Приховані функції посудомийної машини

Чищення гребінців

Зазвичай люди нехтують чищенням гребінців, тому у них заводиться дуже багато бактерій. Між відмерлим волоссям, лупою та залишками шкірного сала присутній бруд. Недостатньо просто прибрати все волосся, важливо регулярно її мити і дезінфікувати.

Перед тим, як покласти гребінець у посудомийну машину, потрібно видалити волосся та увімкнути машинку. Важливо, що цей трюк безпечний лише для синтетичних гребінців, адже є ризик пошкодити дерев’яні.

Прання

У деяких випадках посудомийна машина також може замінити пральну. Цей кухонний прилад відмінно впорається з забрудненнями, наприклад, на вашій бейсболці.

Потрібно помістити бейсболку на верхню полицю посудомийної машини. У відділення для миючого засобу насипте порошок. Далі запустити холодне миття та вибрати сушку бажано за низької температури. В результаті бейсболка буде чистою.

Дитячі іграшки та аксесуари для домашніх тварин

Пластмасові іграшки, ляльки, аксесуари для тварин - усі ці предмети є сприятливим середовищем для розмноження мікробів і бактерій. Ними занадто часто нехтують, тому важливо їх час від часу чистити.

У сітчастий мішечок можна покласти дитячі пустушки та кільця для прорізування зубів. Коротка програма прання цілком підійде, щоб видалити весь бруд. Однак пам’ятайте, що шкіряні предмети ніколи не можна класти у посудомийну машину.

Важливо, щоб належним чином продезінфікувати всі іграшки та аксесуари, бажано покласти їх у верхній кошик посудомийної машини і запустити короткий цикл миття при високій температурі.

Дезінфікування губок для миття посуду

Губки домогосподині використовують кожного дня, щоб почистити пригорілу сковороду, протерти кухонну стільницю або плиту. Щоденне використання швидко закінчується тим, що вони забруднюються. Вони часто уражені бактеріями та неприємними запахами, які важливо чистити принаймні двічі на тиждень. Це можна швидко видалити за допомогою посудомийної машини.

Потрібно помістити губки та мочалки безпосередньо в посудомийну машину, бажано в кошик для столових приборів. Запустіть звичайний цикл, і ці інструменти будуть ретельно вимиті та очищені від будь-якого бруду.