Еще одну категорию украинцев освобождают от мобилизации: кого именно
Еще одна категория украинцев может быть освобождена от всеобщей мобилизации, но есть определенные условия.
Об этом рассказал глава Закарпатской ОГА Виктор Микита.
Речь идет об IT-специалистах, которые присоединятся к специальной новосозданной команде в области.
"Мы создаем на Закарпатье национальный IТ-кластер: освобождаем от военной службы всех айтишников для защиты экономики Украины", - пишет чиновник.
Глава ОВА добавил, что сейчас Закарпатье выполняет роль своеобразного "национального хаба" для всего украинского бизнеса, который защищает украинскую экономику.
Как присоединиться к инициативе
В Закарпатской области предлагают:
- бронировать IT-специалистов от призыва на военную службу по мобилизации и на военное положение;
- предоставляются локации для работы, переработаны офисные площади и коворкинги, обеспечивается охрана, качественный интернет;
- помощь в сопровождении экономической, налоговой и хозяйственной деятельности.
По словам главы ОВА, с начала войны уже около 35 тысяч специалистов IТ-сферы переехали в Закарпатье и ведут свою деятельность в регионе.
О том, кто согласно ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" освобождается от призыва, можно почитать здесь.
Ранее мы писали, мужчин и женщин какого возраста могут сегодня мобилизовать.
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