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Еще одну категорию украинцев освобождают от мобилизации: кого именно

Новина українською →
Пятница 01 апреля 2022 14:09
Еще одну категорию украинцев освобождают от мобилизации: кого именно Фото: мобилизация в Украине (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Еще одна категория украинцев может быть освобождена от всеобщей мобилизации, но есть определенные условия.

Об этом рассказал глава Закарпатской ОГА Виктор Микита.

Речь идет об IT-специалистах, которые присоединятся к специальной новосозданной команде в области.

"Мы создаем на Закарпатье национальный IТ-кластер: освобождаем от военной службы всех айтишников для защиты экономики Украины", - пишет чиновник.

Глава ОВА добавил, что сейчас Закарпатье выполняет роль своеобразного "национального хаба" для всего украинского бизнеса, который защищает украинскую экономику.

Как присоединиться к инициативе

В Закарпатской области предлагают:

  • бронировать IT-специалистов от призыва на военную службу по мобилизации и на военное положение;
  • предоставляются локации для работы, переработаны офисные площади и коворкинги, обеспечивается охрана, качественный интернет;
  • помощь в сопровождении экономической, налоговой и хозяйственной деятельности.

По словам главы ОВА, с начала войны уже около 35 тысяч специалистов IТ-сферы переехали в Закарпатье и ведут свою деятельность в регионе.

О том, кто согласно ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" освобождается от призыва, можно почитать здесь.

Ранее мы писали, мужчин и женщин какого возраста могут сегодня мобилизовать.

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мобилизация в Украине
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