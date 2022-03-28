Всеобщая мобилизация в Украине: кого точно не заберут в армию

3 марта 2022 года вышел Закон Верховной Рады "О мобилизации", которым указ президента был утвержден. Объявлена и проводится общая мобилизация в течение 90 суток со дня вступления указа в силу.

В нашем материале читайте, кто не попадает под мобилизацию и не получит повестку.

Кто получит отсрочку от призыва в армию

Статья 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" гласит, что не подлежат призыву на военную службу по мобилизации военнообязанные таких категорий:

те, кто получил бронь на период мобилизации и на военное время;

лица с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодные к военной службе по состоянию здоровья на срок до 6 месяцев с последующим прохождением комиссии;

женщины и мужчины, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают больного ребенка (тяжелые перинатальные поражения нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа инсулинозависимый, острые или хронические заболевания почек IV степени);

воспитывающие ребенка с тяжелой травмой, ребенка, нуждающегося в трансплантации органа, паллиативной помощи;

женщины и мужчины, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы;

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

занятые постоянным уходом за больной женой (мужем), ребенком, а также родителями своими или жены (мужа), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;

имеющие жену (мужа) среди лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

опекуны лица с инвалидностью, признанного судом недееспособным; лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы; лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы либо за лицом, которое по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;

работники органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений), предприятий, учреждений и организаций Минобороны, ВСУ, Госспецсвязи, СБУ, Службы внешней разведки, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Нацполиции, налоговой милиции, НАБУ, ГБР, Государственной исполнительной службы, Управления госохраны;

другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях.

Также есть категории граждан, которые не подлежат призыву в особый период

получатели профессионального и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся на дневной или дуальной формах;

научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального предвысшего образования, научных учреждений и организаций, которые имеют ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники учреждений общего среднего образования, при условии, что они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;

женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дедушка, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время антитеррористической операции из числа военнослужащих, сотрудников украинских военных формирований, а также предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались к обеспечению проведения АТО.

Людей с инвалидностью могут призвать только по их желанию.

Люди, имеющие трех и более несовершеннолетних детей или самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет, не подлежат мобилизации.

Кроме того, принудительно не могут мобилизовать родителей или опекунов, если те воспитывают несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью, тяжелобольного или травмированного ребенка, а также тех, кто имеет на иждивении совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы.

Также не призовут в армию усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, которые воспитывают несовершеннолетних детей-сирот или лишенных родительской опеки.