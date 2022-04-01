Ще одну категорію українців звільняють від мобілізації: кого саме
Ще одна категорія українців може бути звільнена від загальної мобілізації, але є певні умови.
Про це розповів голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.
Мова йде про IT-спеціалістів, які долучаться до спеціальної новоствореної команди в області.
"Ми створюємо на Закарпатті національний ІТ-кластер: звільняємо від військової служби усіх айтішників для захисту економіки України", - пишу чиновник.
Очільник ОВА додав, що наразі Закарпаття виконує роль своєрідного "національного хаба" для всього українського бізнесу, який захищає українську економіку.
Як долучитися до ініціативи
У Закарпатській області пропонують:
- бронювати IT-фахівців від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний стан;
- надаються локації для роботи, перероблені офісні площі та коворкінги, забезпечується охорона, якісний інтернет;
- допомогу у супроводі економічної, податкової та господарської діяльності.
За словами голови ОВА, від початку війни вже близько 35 тисяч фахівців ІТ-сфери переїхали до Закарпаття та ведуть свою діяльність у регіоні.
Про те, хто згідно зі ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" звільняється від призову, можна почитати тут.
Раніше ми писали, чоловіків і жінок якого віку можуть сьогодні мобілізувати.
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