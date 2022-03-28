Мужчин и женщин какого возраста могут сегодня мобилизовать: разъяснение

Законом Украины "О мобилизации" прописаны четкие критерии относительно волн мобилизации, а также возрастных параметров.

Читайте в материале Styler ниже, какого возраста мужчины и женщины могут быть призваны для борьбы с оккупантом.

В законе предусмотрено четыре волны мобилизации

Первыми призвали после вторжения России в Украину оперативных резервистов, бывших военнослужащих, имеющих боевой опыт, ветеранов АТО и ООС, контрактников в возрасте до 40 лет.

Вторая волна мобилизации, которая началась 15 марта и происходит сейчас - это мобилизация резервистов, не попавших в первую волну. В основном, это военнослужащие, которые уже имели боевой опыт до 2014 года.

Отметим, что пол - мужской или женский - в Законе не указывается.

Возрастные рамки расширили

Так, согласно Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения проведения мобилизации", опубликованном 27 марта, возрастные рамки расширили.

Законодательным актом предусмотрено: предоставить возможность гражданам Украины от 40 до 55 лет реализовать конституционную обязанность по защите родины и ее территориальной целостности.

Другие волны мобилизации пока не проводятся

Речь идет о третьей волне мобилизации. Это военнослужащие, которые входят в мобилизационный резерв (выпускники университетов, которые прошли военную кафедру и имеют звание офицера запаса).

Четвертая волна мобилизации - общественный резерв. Это мужчины, которые не имеют боевого опыта, но могут быть привлечены к военным формированиям при условии наиболее критического сценария развертывания войны.

Те, кто не служил и не имеет опыта, сначала отправляются в учебные центры Вооруженных сил Украины, а только потом в боевые воинские части.

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут покинуть Украину

Все мужчины такого возраста, которые могут потенциально быть мобилизованы, не могут выехать за пределы Украины во время военного положения.

К тому же все граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет могут добровольно поступить на военную службу. В период действия военного положения, украинцев или мобилизуют (служба в воинской части), или примут в территориальную оборону (ТрО).